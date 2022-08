I numeri parlano chiaro: negli ultimi 36 mesi, milioni di persone in tutto il mondo si sono avvicinate al Trading Online con l’intento di mettere a rendimento i propri risparmi. Ma è veramente così semplice dedicarsi al Trading Online in maniera profittevole?

I numeri parlano chiaro: negli ultimi 36 mesi, milioni di persone in tutto il mondo si sono avvicinate al Trading Online con l’intento di mettere a rendimento i propri risparmi, crearsi una seconda entrata mensile o addirittura avviarsi ad una nuova professione.

Ma è veramente così semplice dedicarsi al Trading Online in maniera profittevole?

Rischi, criticità e difficoltà del Trading Online

Se è vero che il Trading Online può essere un’attività molto redditizia, è altrettanto vero che avere successo in questo settore è un obbiettivo che presenta diverse criticità. La prima, è quella relativa alla formazione. Approcciarsi ai mercati finanziari richiede infatti competenza e una profonda conoscenza degli stessi, capacità conseguibili soltanto attraverso un percorso di studio che permetta all’utente di interfacciarsi con i diversi strumenti finanziari. Il secondo problema riguarda il tempo a disposizione: molti mercati, come ad esempio quello del Forex, sono attivi per 24 ore al giorno, e il loro monitoraggio presuppone un ingente impiego di tempo speso a monitorare grafici e notizie. Da ultimo, il fattore emotivo: stress ed emozioni incidono pesantemente sulle decisioni di Trading, penalizzando spesso i risultati.

Cosa sono gli Expert Advisor

Per i motivi sopra esposti, negli ultimi anni si è assistito a un forte incremento nell’utilizzo di software in grado di rendere automatici i processi decisionali e operativi nel Trading Online: si parla in questo caso di Trading Automatico, o Trading Algoritmico. Questi software, chiamati in gergo Expert Advisor, sono programmi che si installano sulla piattaforma di Trading e, grazie a complessi Algoritmi e processi di Intelligenza Artificiale, analizzano costantemente i mercati finanziari con lo scopo di rendere automatica tutta la parte operativa. In altre parole, un Expert Advisor può operare in maniera automatica aprendo e chiudendo Trades in completa autonomia.

I vantaggi del Trading Automatico

Il Trading Automatico presenta enormi vantaggi rispetto al cosiddetto Trading discrezionale, o manuale. Prima di tutto perché consente di sfruttare l’enorme potere di calcolo ed elaborazione dati di un software, che non è paragonabile a quello della mente umana. In secondo luogo, un Expert Advisor è sempre attivo e consente di monitorare i mercati, e di operare sugli stessi, per 24 ore al giorno: un Trading Robot non deve invece fare i conti con la necessità di andare a lavoro, di dormire e con gli impegni della vita quotidiana. Infine, le decisioni prese da un software di Trading Automatico sono esenti dal problema dell’emotività: l’Intelligenza Artificiale persegue infatti la propria strategia di Trading senza essere influenzata dagli aspetti emotivi.

Come scegliere il miglior Expert Advisor

Il web è ricco di Trading System Automatici, ma sceglierne uno che abbia determinate caratteristiche di efficacia e affidabilità non è un compito facile: sono molti gli aspetti da valutare, come la storicità del sistema, la professionalità dell’azienda programmatrice e i risultati conseguiti nel tempo. Oltre a ciò, non è da sottovalutare la presenza di un servizio di assistenza che sappia mettere l’utente nella condizione di utilizzare al meglio il software di Trading Automatico. Insomma, nonostante un’offerta molto vasta, in questo settore non è certamente oro tutto quello che luccica.

Stamina Expert Advisor®: una realtà tutta italiana

Nel panorama italiano, spicca di sicuro la presenza di Stamina Expert Advisor, un software di Trading Automatico progettato e commercializzato da un’azienda completamente italiana che in questi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. Stamina Expert Advisor® è stato messo a mercato per la prima volta nel febbraio 2019 e, da allora, ha collezionato una serie di successi e riconoscimenti che, per quanto riguarda il Trading Automatico, lo ha posizionato ai vertici del panorama europeo.

Cos’è Stamina Expert Advisor®

Stamina Expert Advisor® è un software di Trading Automatico che, grazie a potenti Indicatori e Algoritmi proprietari, è in grado di automatizzare l’operatività nel Trading Online. Questo Trading Robot per MT4 ha caratteristiche uniche sul mercato. Progettato da un’azienda italiana tra le più importanti del settore, è uno dei pochissimi sistemi di Trading al mondo a poter dimostrare uno storico di utilizzo che supera i 3 anni: questo significa aver superato con successo le profonde crisi finanziarie di questi anni.

I risultati certificati di Stamina Expert Advisor®

I risultati ottenuti in questi anni da Stamina Expert Advisor® sono stati monitorati e certificati da siti internazionali che si occupano di verificare l’andamento dei conti di Trading col fine di garantire la trasparenza e l’affidabilità dell’azienda produttrice, oltre che l’efficacia del Trading System, che su un conto test attivo negli ultimi 3 anni ha evidenziato un rendimento cumulativo superiore al 170%.

Il servizio di assistenza

Stamina Expert Advisor® offre un servizio di assistenza tramite il quale ogni utente viene seguito da un consulente dedicato che lo segue per ogni necessità, dall’installazione del sistema fino ai vari aggiornamenti nel corso del tempo. Grazie a tale servizio possono utilizzare il Trading System anche utenti che non hanno avuto precedenti esperienze nel mondo del trading automatico.