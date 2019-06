La sterlina è risalita ieri sopra quota 1,27 contro il dollaro per effetto dei dati macro relativi al mercato del lavoro migliori delle attese degli analisti. Nonostante la crescita di nuovi posti di lavoro abbia toccato il livello minimo dallo scorso agosto, infatti, il tasso di disoccupazione è rimasto al 3,8%, al livello minimo degli ultimi 44 anni, mentre l'indice dei salari medi inclusi i bonus è cresciuto del +3,1% ad Aprile, un livello più alto dell'atteso +2,9%.

Il pound è così salito dal minimo di giornata, pari a 1,2677, a 1,2724 nei minuti immediatamente successivi alla pubblicazione dei dati, a dimostrazione di come i traders si attendessero risultati peggiori, dopo quelli deludenti registrati dall'industria due giorni fa. A rafforzare la sterlina ci ha pensato anche il membro del comitato di politica monetaria della Bank of England, Ben Broadbent, il quale ha dichiarato che dal monitoraggio compiuto sull'economia britannica a Maggio emerge come siano necessari dei tassi d'interesse più alti rispetto a quanto gli operatori si attendano.

A fine giornata, il Cable si è così confermato in area 1,2720, in rialzo di circa 3 decimali di punto rispetto all'inizio delle contrattazioni. Il mood del pound rimane comunque ribassista, sia per le previsioni negative sull'economia di Londra, sia per le incertezze legate alla Brexit, soprattutto quelle relative al successore di Theresa May alla guida del partito conservatore e alla sua strategia di negoziazione con l'Unione Europea.