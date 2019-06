Le parole del presidente americano Donald Trump rivolte contro il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, accusato di essere un manipolatore dell'euro con l'intento di ricavarne un vantaggio per l'economia dell'eurozona, rischiano di provocare una escalation di tensioni in grado di trasformare l'attuale guerra commerciale in cui sono coinvolte Stati Uniti e Cina in una guerra valutaria globale, con le banche centrali usate come arma per svalutare la valuta domestica. D'altro canto, il presidente Trump vorrebbe che anche la Federal Reserve sostenesse il suo obiettivo di indebolire il dollaro, per rendere più competitivi i prodotti made in USA.

Certamente uno dei principali vantaggi della politica economica moderna è l'avere delle banche centrali indipendenti dal potere esecutivo. La Federal Reserve e la Banca Centrale Europea ne sono il miglior esempio. Eppure, anche questo principio viene ormai messo in discussione, per effetto di una pressione senza precedenti esercitata dai leader politici, che vorrebbero vedere politiche monetarie ultra-espansive, tassi d'interesse bassi e una elevata offerta di moneta. Anche, e non da ultimo, per deprezzare la valuta domestica nei confronti delle altre, e ottenere così un vantaggio in termini di maggior export, considerando che, in una economia globalizzata, la penetrazione negli altri mercati è uno dei principali key driver per aumentare il Pil.

Eppure, anche la promessa di un allentamento monetario fatta recentemente dalle due più importanti banche centrali del mondo, rischia di produrre effetti limitati sull'economia e, di conseguenza, sui mercati ForEx. Con governi sempre più indebitati e spazi quasi nulli lasciati alle politiche fiscali, l'unico appiglio rimasto ai politici è quello di poter contare su un banchiere centrale che attui una politica monetaria espansiva. Nel caso degli USA, questa dovrebbe supplire all'inefficacia sin qui avuta dalla politica dell'imposizione dei dazi, che non ha certo contribuito a ridurre il deficit commerciale di Washington, come sperato da Trump. O al maxi taglio delle tasse, i cui effetti potrebbero essere limitati nel tempo. Ecco che allora, quanto non si è riuscito a ottenere aumentando i prezzi degli altri paesi, si vorrebbe ora ottenere abbassando i propri. Il problema è che le banche centrali non perseguono un obiettivo di cambio e nemmeno potrebbero farlo, considerando quanto i mercati ForEx sono governati più da variabili private che pubbliche. Per questo motivo anche la guerra valutaria, come quella commerciale, potrebbe risolversi in un nuovo nulla di fatto per Donald Trump.