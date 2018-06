Una settimana piena di eventi importanti quella appena archiviata che pone basi significative per quella odierna.

In primis uno storico evento tra Usa e Nord Corea con i due rispettivi presidenti che hanno parlato di denuclaearizzazione e pace, anche se nulla è stato sancito, questo storico eveento è stato ,almeno in un contesto teorico, uno spauracchio contro “le minacce” di test nucleari di alcuni mesi fa e le forti tensioni che si erano create. Per non dimenticare le due decisioni in materia di tassi nel doppio FED-BCE Rate Decision oltre a vari dati macroeconomici che in settimana sono stati elaborati e trasmessi ai mercati mondiali.

La FED ha aumentato come noto di 25 BP, lasciando il Bias in modalità “tightening” allontanando azioni accomodanti o espansive.

Powell sembra dare vita ad un nuovo corso difatti esaminando il DOT PLOT dei Fed Funds ovvero un chart di previsione per i prossimi anni del tasso di finanziamento interbancario più importante al mondo, si nota che il bias è fortemente rivolto verso Nord.

Per contro la BCE nonostante abbia annunciato una probabile cessazione del Quantitative Easing dal 2019 ha inserito molteplici dati e view di bias accomodanti difatti il capo della BCE Mario Draghi ha esordito con parole forti e chiare quali “out of the table” riferito ad un eventuale rialzo per tutto l’anno 2019.

Le due Banche Centrali sembrano disallinearsi come il Nord e il Sud oppure come lo Zenit e il Nadir, uno squilibrio poco comune, che è valso un “crash-eur” sul rate EUR/USD in un intorno di 200-300 pips portando il cambio da area 18 sino a rompere i 16 figura con un minimo relativo a 1540 punti circa.