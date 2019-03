L'indebolimento dell'economia cinese e di quella europea stanno agendo da deterrente per la crescita degli Stati Uniti, ha dichiarato ieri il presidente della Federal Reserve Jerome Powell durante la conferenza stampa che ha seguito la riunione del FOMC, nella quale la Fed ha mantenuto invariati i fed funds all'intervallo attuale, compreso tra i 225 e i 250 basis points, e ha dichiarato di non avere in previsione nemmeno un aumento nel corso del 2019. Una forward guidance letta in chiave molto dovish dagli investitori, dopo che, nemmeno tre mesi fa, la banca centrale aveva dichiarato di ritenere due rialzi "appropriati". Per quanto riguarda la politica di gestione del bilancio, la Fed ha detto di voler completare il suo programma di roll-off alla fine di settembre.

La Fed ha, inoltre, rivisto al ribasso le stime di crescita del PIL al +2,1% per il 2019, dal +2,3% dello scorso dicembre. Nel comunicato successivo alla riunione, il FOMC ha definito il mercato del lavoro "forte" ma ha anche detto che "la crescita dell'attività economica è rallentata", mentre solo lo scorso gennaio aveva dichiarato che l'attività era aumentata "a un ritmo sostenuto".

Powell, inoltre, ha detto che i membri della Fed continuano a vedere il quadro di base dell'economia americana come buono. "Le nostre prospettive sono positive. I partecipanti al FOMC continuano a vedere una crescita quest'anno di circa il 2%, appena un po' al di sotto di ciò che abbiamo osservato alla fine dello scorso anno", ha affermato.

Dopo i toni molto dovish della Fed, l'euro si è apprezzato fortemente nei confronti del dollaro, passando in pochi minuti dalla soglia dell'1,1350 a quella dell'1,1450, prima di stabilizzarsi attorno al 1,1416.