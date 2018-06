L’incapacità della Bank of England di dare seguito ai proclami che parlavano di aumento dei tassi, unita all’incertezza derivante dalle trattative sulla Brexit con un approccio non esattamente adeguato da parte del Governo britannico ha sollevato dubbi circa le capacità della classe politica a dare seguito al referendum di due anni fa. La sterlina ha subito un trimestre davvero difficile toccando i minimi nei confronti del dollaro Usa a sette mesi mesi ed è in sofferenza anche nei confronti dell’euro dove ha toccato i livelli più bassi degli ultimi cinquanta giorni. Il pil appena uscito ha dato segnali di risveglio per l’economia inglese che su base trimestrale ha visto un più 0,2 % rispetto al precedente 0,1 % e con una previsione dello 0,1 %, mentre su base annuale ha registrato un più 1,2 % in linea con le attese.

GBP/USD: la sterlina è scivolata di oltre il 9 % dai picchi di aprile e adesso, dopo i minimi a sette mesi registrati ieri in zona 1.3050, ha avuto un moto d’orgoglio che ha riportato le quotazioni a 1.3170. Al rialzo il prossimo step richiede un ritorno a 1.3220 per potersi avvicinare all’area 1.3320. Al ribasso la rottura dei minimi precedenti può portare il cross a 1.2980.

Di Mauro Masoni