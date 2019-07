I dati commerciali sono qui per confermarlo: la dipendenza dalle esportazioni alla Cina sta pesando sul settore manifatturiero giapponese. In territorio di declino per il quarto mese consecutivo, le esportazioni verso la Cina sono scese del 10,1% nel mese di giugno, a conferma di un rallentamento dell'economia cinese a seguito del rilascio della cifra del PIL 2Q del 6,20% (precedente: 6,40%), un minimo di 27 anni. Anche se il rilascio del PIL 2Q del Giappone non è previsto prima del 9 agosto 2019, le previsioni dei dati trimestre su trimestre puntano verso una caduta tra la zona neutra e la contrazione del -0,20% (1Q: 0,60%). Eppure, il progressivo miglioramento degli scambi commerciali con gli Stati Uniti conferma che un accordo commerciale USA - Giappone è alle porte. Il potenziale di apprezzamento dello JPY è alto poiché le preoccupazioni sulle tensioni commerciali globali continuano a stimolare la domanda di asset rifugio.

La bilancia commerciale del Giappone è in calo del 19% a 589,5 miliardi di yen ($ 5,46 miliardi), con un calo delle esportazioni totali del 6,70 % (precedente: -7,80%), il settimo crollo consecutivo, mentre le importazioni hanno perso il -5,20% (precedente: -1,50%). Pertanto, la diminuzione è determinata essenzialmente dai paesi asiatici, tra cui la domanda di fabbricazione di chip e apparecchi elettronici della Cina, che è diminuita di oltre il 20%. Eppure il continuo apprezzamento delle esportazioni commerciali verso gli Stati Uniti al 4,80% nel mese di giugno (precedente: 3,30%), il nono incremento di fila, conferma che entrambi i partner commerciali stanno migliorando i negoziati commerciali. Infatti, dalla visita di Stato di Donald Trump in Giappone nel maggio e la minaccia di dazi del 25% sulle auto giapponesi importate, entrambe le parti hanno lavorato sull'apertura dei mercati giapponesi (cioè importazioni agricole) e la riduzione dei dazi sui ricambi auto giapponesi, una solida vittoria per le case automobilistiche giapponesi e gli agricoltori degli Stati Uniti. Se un accordo si trovasse in settembre, quando il presidente Donald Trump e il primo ministro Shinzo si incontreranno a New York, l'attenzione si rivolgerà verso la Cina, che resterà sotto pressione in mezzo agli interminabili negoziati commerciali con gli Stati Uniti e il miglioramento delle condizioni commerciali bilaterali dei suoi due più grandi partner commerciali.