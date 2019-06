In quale direzione vanno i mercati azionari? Ricevi aggiornamenti periodici e scarica senza spese Prospettive sul Mercato Azionario. Clicca qui

L’euro è salito a 1,1333 (+0,52%) nei confronti del dollaro lo scorso 7 maggio, al termine di una settimana che ha visto dati macroeconomici in chiaroscuro per l'eurozona, con un nuovo crollo della produzione tedesca, e negativi per gli Stati Uniti, soprattutto quelli relativi al mercato del lavoro e con gli investitori ancora spaventati dagli sviluppi della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, tra le continue minacce del presidente Donald Trump sulla possibilità di aumentare ulteriormente le tariffe sui prodotti cinesi.

Nella sua ultima riunione, il Consiglio direttivo della BCE ha mantenuto la stance di politica monetaria estremamente accomodante, fornendo nuovi dettagli sulle aste di liquidità (T-LTRO) e posticipando a metà 2020, anziché a fine anno il primo rialzo dei tassi d'interesse. Il motivo di una tale mossa è da ricercarsi nel rallentamento della crescita dell'eurozona e dal fatto che l'inflazione continua a rimanere lontana dall'obiettivo del 2,0%. L’indice CPI dell’Eurozona è, infatti, sceso al +1,2% su base annuale a aprile, dal precedente +1,7%.

La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse nell'intervallo 225-250 basis points nell'ultima riunione del FOMC e ha lasciato intendere che, nel caso i dati macroeconomici dovessero peggiorare, è pronta a prendere misure di politica monetaria espansive, soprattutto per riportare il tasso di inflazione al livello obiettivo del 2,0%. La stance di politica monetaria e la forward guidance della Fed potrebbero quindi diventare più dovish.

L’ultimo rapporto COT su Euro FX, pubblicato dalla Chicago Mercantile Exchange e riferito alle posizioni Futures Only pubblicato il 4 giugno, mostra un forte aumento delle posizioni short da parte dei dealers, mentre i leveraged funds hanno fortemente aumentato le loro posizioni long e diminuito quelle short.