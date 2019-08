Lievitano gli attivi della BNS

By Vincent Mivelaz

Le congetture ora sono un dato di fatto: da metà luglio la Banca Nazionale Svizzera sta intervenendo sul mercato per stabilizzare la valuta. Oltre ai depositi a vista della banca centrale, considerati un indicatore precoce degli interventi della BNS, che sono aumentati a un ritmo marcato nelle ultime tre settimane, le consistenze della BNS in riserva valutaria si sono gonfiate fino a raggiungere un nuovo massimo storico pari a CHF 767,9 miliardi (110% del PIL nel 2018), perché la crescente avversione al rischio ha spinto la domanda del bene rifugio franco svizzero. Siccome per ora il franco è lontano da livelli di sopravvalutazione, gli interventi sul forex rimangono uno strumento di politica percorribile. Tuttavia, un brusco acuirsi delle apprensioni sui mercati finanziari renderebbe la misura quasi inutile, per non parlare dei rischi a cui è esposto il bilancio della BNS, dal momento che probabilmente la quota degli acquisti di titoli di Stato in riserve di valuta estera è aumentata dal 70% registrato a giugno 2019.

Gli interventi della BNS si sono intensificati dopo la riunione della BCE di fine luglio, che si era conclusa con una nota accomodante e con la prospettiva di un taglio del tasso, oltre a nuove politiche di stimolo a settembre 2019. Per limitare la competizione con la BCE per gli acquisti di bond del settore pubblico dell’Eurozona, che dovrebbero riprendere a settembre, quando si prevede che ricomincerà il programma di allentamento quantitativo della BCE, la BNS ha già preso l’iniziativa, come aveva già fatto nel 2012. Allora, la BNS assorbì fino a EUR 80 miliardi di debito pubblico nei primi sette mesi dell’anno, pari al 48% della domanda di finanziamenti nel settore pubblico dell’Eurozona per quel periodo. Di conseguenza, poiché l’apprezzamento del CHF non è legato direttamente ai fondamentali dell’economia svizzera, la BNS ha uno spazio di manovra molto limitato per garantire la stabilità della valuta. Nonostante l’attuale tendenza orientata all’apprezzamento, le fasce attuali non dovrebbero infastidire il settore delle esportazioni svizzere.