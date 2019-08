È tornata l’avversione al rischio e il dato NFP di oggi probabilmente non cambierà le cose. La Fed non sa se introdurre ulteriori misure di allentamento o mantenere un approccio basato sui dati; durante la conferenza stampa di mercoledì, infatti, il presidente della Fed Powell non è sembrato convinto e i partecipanti al mercato non sanno se aspettarsi ulteriori tagli volti a mantenere una crescita economica vigorosa e a sostenere l’inflazione. I recenti tweet del presidente USA Donald Trump, in cui ha annunciato dazi del 10% sulle rimanenti importazioni cinesi per un valore pari a $300 miliardi (su $250 miliardi vigono già dazi del 25%) a partire dal 1° settembre 2019, non persuaderanno certo i negoziatori cinesi a intensificare i negoziati. Sulla scia delle ultime notizie, molto probabilmente gli investitori seguiranno con attenzione i dati sulle buste paga (NFP) di luglio e le dichiarazioni del presidente USA Trump sugli scambi commerciali con l’UE in programma alle 19:45 (CET).

Nel suo comunicato, Powell (Fed) ha confermato che la decisione sul tasso è stata soprattutto “un aggiustamento della politica di metà ciclo”, lasciando intendere che riduzioni in serie del tasso non fanno parte del piano della Fed. Tuttavia, accennando ai rischi al ribasso legati al protrarsi del conflitto commerciale fra USA e Cina, la Fed incoraggia implicitamente il presidente USA Donald Trump a far leva sulle prospettive cupe delle relazioni commerciali; è un gioco pericoloso, che potrebbe esercitar pressioni sui consumi privati, uno dei principali catalizzatori della crescita negli USA. Ecco perché i mercati finanziari sono tutti in calo e si prestano a chiudere la settimana in territorio negativo, mentre i rendimenti sui titoli del Tesoro a lunga e breve scadenza sono sui minimi, rispettivamente da ottobre/novembre 2016 e novembre 2017 per quanto riguarda i titoli a due anni, piegati dalle crescenti incertezze e dalla forward guidance della Fed. Anche se la prospettiva di una Fed più colomba complicherebbe le cose per la BCE, che in definitiva sosterrebbe l’EUR/USD, l’aumento delle sanzioni commerciali contro l’industria automobilistica e/o aerospaziale dell’UE, in un mercato unico in cui il manifatturiero è in calo, avrebbe un effetto negativo sulla coppia.