Le cose sono un po' confuse in quanto i mercati finanziari si stanno rivolgendo in direzioni diverse.

Mercati pieni di speranza in anticipo del Simposio di Jackson Hole

By Arnaud Masset

Dopo un buon inizio nella settimana, i mercati azionari sono sprofondati velocemente ieri dato che le tensioni continuano ad aumentare prima del discorso di Jerome Powell presso il Simposio di Jackson Hole di venerdì. Martedì scorso, i futuri E-mini dell’S&P 500 sono caduti al livello di resistenza di 2932 (massimo precedente e livello di Fibonacci del 61,8% sul deprezzamento luglio-agosto) e sono scesi dell’1,33% a 2893 punti. Dall'altra parte dell'Atlantico, le azioni si sono mosse in modo simile con una caduta dell'EuroSTOXX 600 dell’1,28% a 369 punti. Vale la pena ricordare che a partire dalla svendita di metà agosto, le azioni europee sono in ritardo di quasi il 3% dietro le loro controparti USA poiché l'economia dell'UE, e più in particolare della Germania, sta mostrando segnali di rallentamento, se non di recessione. Prevediamo che questa divergenza si accentuerà nei prossimi mesi. Inoltre, le recenti dimissioni del primo ministro italiano Conti hanno pesato anche sui titoli azionari in quanto gli investitori si sono rivolti verso attività meno rischiose come le obbligazioni.

Tuttavia, il sentimento di rischio complessivo è rapidamente migliorato mercoledì, dato che gli investitori prevedono che Jerome Powell potrebbe dare un messaggio pessimista in occasione del suo discorso sulle sfide per la politica monetaria il prossimo venerdì. Una quota significativa degli operatori di mercato prevede che il presidente Powell coglierebbe l'occasione per suggerire un altro taglio dei tassi nel mese di settembre. Per quanto riguarda il tasso OIS, i mercati stanno valutando una probabilità di 86% di un taglio dei tassi di 25 pb e di 14% di un taglio di 50 pb. Tutto ciò che dovesse suonare meno pessimista di quello probabilmente innescherebbe un’altra svendita nel mercato azionario e l'ulteriore apprezzamento del dollaro. Dato il modo in cui Powell ha lottato per giustificare il taglio dei tassi di luglio, riteniamo che sia inevitabile che i mercati saranno delusi, poiché un taglio di 50 pb è fuori discussione mentre un taglio di 25 pb sarà difficile da giustificare.