Quali sono le previsioni Euro-Dollaro per la fine dell'anno 2019? Scopriamo i trend e l'outlook ipotizzato dagli esperti.

Quali sono le previsioni Euro-Dollaro per la fine del 2019? Il tasso di cambio Euro-Dollaro indica il valore approssimato di un euro in dollari ed è fondamentale per capire quanto sia valutata la moneta europea rispetto a quella americana, comprendendo allo stesso tempo anche il mercato mondiale.

Non a caso, stiamo parlando delle monete delle due aree più influenti economicamente al mondo: l'Eurozona e gli Stati Uniti d'America. Proprio per questo motivo vengono fatte ogni giorno delle previsioni in grado di intuire l'andamento della moneta.

Previsioni EUR/USD 2019

Le previsioni, ovviamente, vengono stimate sulla base di studi approfonditi da esperti dell'argomento. In particolare, il tasso di cambio è tornato sotto i riflettori in seguito alle dichiarazioni fatte da Jerome Powell, Presidente della Federal Reserve.

Quest'ultima non è altro che la banca centrale degli Stati Uniti e per questo ha un ruolo influente sull’economia americana e soprattutto mondiale. Il Presidente della Federal Reserve, comunque, ha recentemente dichiarato di avere l'intenzione di arrestare il rialzo dei tassi d'interesse.

Queste dichiarazioni non hanno avuto un impatto positivo sul dollaro che da quel momento in poi è tornato a scambiare in rialzo, data la sua debolezza. Si tratta di un atteggiamento sicuramente molto più cauto che favorisce l'abbassamento dei tassi d'interesse.

In ogni caso, prima di rialzare il tasso di cambio, la Fed dovrà sicuramente analizzare nei minimi dettagli la situazione economica e finanziaria del mercato, divenuta sicuramente più instabile negli ultimi anni.