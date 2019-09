RBNZ meno accomodante, non interviene

By Peter Rosenstreich

Come ampiamente previsto, la banca centrale neozelandese (Reserve Bank of New Zealand, RBNZ) ha mantenuto il suo tasso di riferimento (OCR) invariato all’1,00%. I toni della conferenza stampa sono sembrati meno accomodanti rispetto alle riunioni precedenti. È stato aggiunto un passaggio circa le condizioni per fornire un nuovo allentamento. Il comitato di politica monetaria (CPM) ha introdotto maggiore flessibilità per la prossima riunione, ma, alla luce del contesto macro, prevediamo un altro taglio di 25 punti base a novembre. Le prospettive economiche globali sono più incerte e la diffusa impostazione accomodante delle banche centrali costringerà la RBNZ a reagire a un potenziale rafforzamento dell’NZD (dovuto all’ampliamento dello spread fra i rendimenti). Il CPM ha riconosciuto che il rallentamento della crescita globale è un rischio cruciale per l’outlook interno (nel T2 la crescita del PIL è rallentata al 2%), ma crede che gli stimoli monetari e fiscali sosterranno il paese in questa fase di debolezza. Su questo non ci arrischiamo, dal momento che il mercato sconta una probabilità dell’80% di un taglio di 25 punti base alla riunione di novembre. Il 20% di incertezza si basa sulla dichiarazione del governatore Orr dopo il taglio da 50 punti base di agosto, quando disse che misure non convenzionali come l’allentamento quantitativo rimanevano un’opzione. Forse l’allentamento arriverà da un’altra parte, come avviene sempre più spesso a livello globale. La coppia NZD/USD continua a inviare segnali ribassisti nonostante il balzo di recupero, perché le valute ad alto beta hanno guadagnato. Sarebbe necessaria una flessione più ampia dell’USD, perché per il momento la resistenza a 0,6364 probabilmente limita i movimenti rialzisti.