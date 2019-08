Le cose stanno un po' tranquille nei mercati finanziari. Gli investitori adottano momentaneamente una positura positiva sull’EUR a seguito della dichiarazione del ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, sul fatto che il governo di Angela Merkel potrebbe prendere in considerazione la sospensione del suo meccanismo di freno all'indebitamento aggiungendo fino a un extra di 50 miliardi di euro di stimolo fiscale, se l'economia dovesse scivolare nella recessione. Nel frattempo, il rifugio JPY cala in quanto gli investitori stanno aspettando che le notizie più importanti della geopolitica cambino alla modalità di avversione al rischio. I dati di luglio sulla bilancia commerciale del Giappone si stanno piuttosto stabilizzando in territorio negativo per la seconda volta consecutiva, mentre la fiducia del settore della produzione nel mese di agostoè caduta fortemente in contrazione per la prima volta in oltre sei anni, poiché le discordie commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina rischiano di degenerare in prossimità degli incombenti dazi del 1 settembre.

La bilancia commerciale del Giappone è stata negativa per -249,6 miliardi di yen ($ 2,34 miliardi) nel mese di luglio, con le esportazioni verso il basso per otto mesi consecutivi del -1.60% (precedente: -6,60%) e le importazioni del -1,20% (precedente: -5,20%) in territorio negativo per la terza volta consecutiva. Altri dati foschi sono arrivati sul fronte dei dati del sondaggio mensile Reuters Tankan che conferma le crescenti preoccupazioni dei produttori, che punta a -4 (precedente: 3), il terzo calo consecutivo e il dato più basso da aprile 2013. I principali settori che contribuiscono al declino sono le macchine elettriche (incl. l'industria automobilistica per quasi il 50%), i produttori di metallo, l’industria alimentare e i mezzi di trasporto, il che suggerisce che le industrie esportatrici chiave rimarranno con molte probabilità sotto pressione, dato che le esportazioni verso la Cina (-9,3% su base annua, in calo per la quinta volta consecutiva) e l'Asia in generale (-8,30% su base annua), che rappresenta oltre la metà del totale delle esportazioni del Giappone, stanno peggiorando. Eppure i titoli positivi sul fronte dell’accordo commerciale tra gli Stati Uniti e il Giappone dovrebbero verificarsi, dato che entrambi i partner sono tenuti a firmare un accordo nel mese di settembre, il quale dovrebbe entrare in vigore quest'anno, poiché il ministro giapponese dell'Economia, Toshimitsu Motegi, e il rappresentante commerciale USA, Robert Lighthizer, sono sotto pressione per trovare una posizione comune sui dazi per i ricambi auto, la carne bovina, i prodotti lattieri-caseari e la carne di maiale. Separatamente, la ripercussione con la Corea del Sud dovrebbe rimanere alta come conseguenza dell’inasprimento dei controlli delle esportazioni da parte del Giappone, che ha sollevato la volontà di rappresaglie.