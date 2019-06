Propensione al rischio su banche centrali colombe

By Peter Rosenstreich

Ci risiamo. Una tesi centrale per la nostra comprensione dei prezzi degli asset negli ultimi 12 anni è che la politica delle banche centrali è il fattore predominante. Fed e BCE hanno segnalato l’intenzione di sostenere il rischio con nuovi stimoli. I tagli del tasso di Fed e BCE arriveranno con tutta probabilità in estate. Ora il mercato sconta una probabilità del 50% di un taglio di 10 punti base del tasso di riferimento della Banca del Giappone (BoJ) entro la fine dell’anno. Come previsto, il probabile allentamento della politica ha fatto scendere ulteriormente i premi di rischio, alimentando la propensione al rischio. Le borse hanno compiuto un rally sulla scia delle banche centrali colombe (fatta eccezione per la Norges Bank). Alcuni sono rimasti perplessi per la mancanza di reazioni del mercato all’intensificarsi delle tensioni fra USA e Iran. Gli investitori hanno trascurato la notizia del drone della marina statunitense abbattuto dall’Iran nello spazio aereo internazionale. I prezzi del greggio sono saliti marginalmente con l’aumentare dei rischi in un corridoio del Golfo critico per le forniture di petrolio. Ma la reazione tiepida è legata direttamente all’allentamento delle banche centrali che distorce il costo del rischio. Con il calo dei rendimenti globali, gli investitori vanno a caccia di profitti senza badare al rischio. È sufficiente osservare l’andamento dell’SMI. La posizione invidiabile, con dividenti solidi e denominazione in CHF, ha fatto salire l’indice azionario ai massimi storici. I trader non si lasciano distrarre dalle notizie e rimangono concentrati sulla politica delle banche centrali.