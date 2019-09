Il week-end appena concluso ha sancito due vincitori indiscussi su tutte le major del Foreign Exchange Market il Franco Svizzero e Yen.

Tali valute sono anche conosciute come “Safe Haven Currency”.

Il mondo in generale sta comprando “sicurezza” e a riguardo sono degni di nota alcuni commenti ,passati in sordina dai media della grande, di grandi banchieri.

Ad esempio dalla St.Louis Reserve Bank sono usciti commenti “non ci aspettiamo che il prossimo anno vada tutto come è sempre andato”.

Sono tante le cause fondamentali che generano questo “initial-panic” ma una causa è quello che sta accadendo nei professionali mercati della liquidità delle Top Banks Internazionali.

Durante la sua fase di "allentamento quantitativo", che inizia nel 2009 e termina nel 2015, la Federal Reserve americana ha aumentato il suo bilancio da circa $ 870 miliardi a $ 4,5 milioni. Quindi, nella fase di inasprimento quantitativo, che si è protratta dal 2015 ad oggi, la Fed ha ridotto il proprio bilancio a $ 3,8 tn.

Questa diminuzione è finita non poco nelle riserve in eccesso delle banche, tuttavia in ultimo la FED ha ridotto il rate OIER.

La mossa della Fed inerente il taglio OIER sull’interesse che paga sulle riserve in eccesso avrebbe incoraggiato le banche a liquidare alcune delle loro riserve in eccesso prestandole in prestito ad altre banche. Ma ciò non è avvenuto. Tutto ciò si può leggere come una “presente tensione sui mercati monetari” e questo potrebbe innescare una violenta recessione mondiale.

C’è un altro elemento fondamentale molto importante, il FED FOUNDS è il rate più alto al mondo visto il periodo di “inasprimento monetario” effettuato.