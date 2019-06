In quale direzione vanno i mercati azionari? Ricevi aggiornamenti periodici e scarica senza spese Prospettive sul Mercato Azionario. Clicca qui

Gli investitori scommettono sempre più sul fatto che li possa abbassare durante l'anno, stando all'evidenza fornita dal FedWatch del CME. Il FedWatch calcola le probabilità assegnate a uno spettro di tassi d’interesse obiettivo, per tutte le riunioni del FOMC. Le probabilità implicite dei possibili tassi obiettivo dei Fed Fund si basano sui prezzi dei contratti future, ipotizzando che l'aumento del tasso sia pari allo 0,25% e che il Fed Funds Effective Rate reagisca per un ammontare simile. Le probabilità implicite relative alle riunioni del FOMC sono determinate dai contratti futures, come rilevati dal CME Group.

Per il prossimo FOMC meeting (19 giugno), gli investitori attribuiscono una probabilità del 80,8% che i tassi di interesse si trovino nell'intervallo attuale di 225-250 punti base, in aumento rispetto al 73,3% della settimana precedente e una probabilità del 19,2% che si trovino nell'intervallo 200-225 punti base, in diminuzione rispetto al 26,7% della settimana precedente.

Per il quinto FOMC del 2019 (31 luglio), gli investitori attribuiscono una probabilità del 20,7% che i tassi di interesse si trovino nell'intervallo attuale di 225-250 punti base, in netta diminuzione rispetto al 37,0% della settimana precedente, una probabilità pari al 65,0% che si trovino nell'intervallo 200-225 punti base, in aumento rispetto al 49,8% della settimana precedente, mentre le probabilità che si trovino nell'intervallo 175-200 punti base è salita al 14,3% dal 13,2% della settimana precedente.

Da considerare che, questa settimana, l’intervallo che registra il valore modale più alto è quello attuale del 225-250 punti base solo per il prossimo FOMC, mentre per tutti gli altri del 2019 e il primo del 2020, il valore modale è relativo a degli intervalli più bassi, addirittura quello del 150-175 punti base per i prime tre del 2019. Gli investitori non si aspettano, di nuovo, alcun aumento dei tassi d’interesse nel corso dell'anno ma le probabilità che i tassi d’interesse rimangano al livello attuale, ovvero che la stance di politica monetaria rimanga neutrale, è variata, con la distribuzione di probabilità che si è spostata su una stance decisamente più dovish.