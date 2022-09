Il publisher videoludico d'oltralpe ha annunciato lo sviluppo di 3 nuovi titoli che verranno distribuiti in esclusiva assoluta su Netflix Games. Ecco quali e quando usciranno.

Nel corso dell'ultimo Ubisoft Forward - attesissimo appuntamento annuale del publisher transalpino - sono state diverse le novità annunciate che non hanno ovviamente mancato di far venire l'acquolina in bocca a tutti gli appassionati del settore videoludico.

Tra queste l'annuncio di una collaborazione di tutto rispetto che nasce tra due colossi: Ubisoft e Netflix.

Ubisoft e Netflix Games: 3 giochi mobile in esclusiva assoluta

Che Netflix stia cercando di espandersi anche nel settore dei videogiochi è cosa ormai risaputa. Se è vero che, almeno per il momento, il servizio Netflix Games pare non stia riscuotendo moltissimo successo, non mancano i segnali che fanno pensare a big "N" che i presupposti per affermarsi anche in questo particolare settore ci siano eccome.

E, per raggiungere questo obiettivo, quale miglior partner se non l'affermatissima e apprezzata Ubisoft? La celebre azienda francese ha infatti annunciato lo sviluppo di tre nuovi videogiochi destinati alla fruizione da mobile - sia IOS che Android - che prenderanno vita a partire da tre ghiottissimi titoli appartenenti alla rinomata azienda sviluppatrice.

I titoli sono davvero allettanti e di questi uno lo è in particolar modo essendo stato uno di quelli che, senza ombra di dubbio, ha fanno la storia della Ubisoft.

Ecco quali sono.

I tre titoli esclusivi e gratuiti per Netflix Games

Ubisoft svilupperà ex novo i titoli annunciati e lo farà appositamente per Netflix. Ecco quali sono: Valiant Hearts, Mighty Quest e, dulcis in fundo, Assassin's Creed.

Valiant Hearts rappresenterà il seguito di "Valiant Hearts: The Great War", gioco di avventura ambientato durante la prima guerra mondiale la cui trama si basa sugli enigmi da risolvere. Il nuovo capitolo avrà come oggetto una storia nuova e sarà sviluppato dallo stesso team che ha lavorato sul precedente episodio.

Per quanto riguarda invece Mighty Quest 2 si parla di un titolo roguelike che punterà sulla rigiocabilità dell'esperienza ludica.

Infine Assassin's Creed vedrà nascere un nuovo capitolo di una delle saghe videoludiche più apprezzate degli ultimi anni.

Quando saranno disponibili i nuovi videogiochi?

Due dei tre nuovi videogiochi mobile saranno disponibili a partire dal 2023 e, come già anticipato, saranno fruibili solo ed esclusivamente da parte degli utenti Netflix che potranno goderseli senza pubblicità, acquisti in app o microtransazioni. In altre parole, giochi mobile gratuiti.

Valiant Hearts sarà disponibile da gennaio 2023, così come The Mighty Quest 2 anche se non se ne conosce ancora il mese.

L'unico senza una data di uscita, seppur provvisoria, è Assassin's Creed.

Non sono ovviamente mancate le reciproche attestazioni di stima da parte dei due colossi:

"Siamo davvero entusiasti di collaborare con Ubisoft, che vanta un'esperienza unica nel creare mondi memorabili per i fan. Questa collaborazione offrirà ai nostri membri l'accesso esclusivo ad alcuni dei più avvincenti franchise di gioco, consentendoci di continuare a espandere il catalogo di fantastici titoli per dispositivi mobili a disposizione dei nostri membri in tutto il mondo."

ha dichiarato Mike Verdu, vicepresidente del settore giochi di Netflix col quale fanno paio le parole di Jean-Michel Detoc, Chief Mobile Officer di Ubisoft:

"Mentre continuiamo a creare fantastiche esperienze su tutte le piattaforme, siamo lieti di collaborare con un partner tanto creativo quanto innovativo come Netflix. Credo che questa partnership sarà una grande opportunità per i membri di Netflix per esplorare ulteriormente i nostri mondi e universi nel formato mobile".

