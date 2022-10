Difficile stancarsi di ricevere regali, a maggior ragione se di eccellente qualità. Il mercato del gaming lo sa e continua a farci dono di ottimi videogiochi gratis, o comunque senza costi aggiuntivi sugli abbonamenti che già possediamo, proprio come fa Amazon col suo progetto Prime Gaming.

Una selezione di videogames diversa ogni mese, da scaricare immediatamente con pochi clic, disponibili solo su PC, certo, ma con la possibilità di tenerli per sempre senza alcun costo aggiuntivo. È sufficiente recarsi nell'apposita sezione Prime Gaming per iniziare (se non la trovate, è nei servizi aggiuntivi de "Il mio Prime").

Sono stati rivelati e resi disponibili i nuovi titoli per il mese di ottobre 2022, e sono addirittura 7 videogiochi diversi. Un paio di loro spiccano per elevata popolarità, ma tra gli altri ci sono chicche premiatissime che non mancheranno di offrirvi ore di divertimento. Vediamoli uno per uno.

Fallout 76 è gratis con Amazon Prime Gaming a ottobre

Il primo gioco su cui mettere gli occhi e il mouse è Fallout 76, spin-off della popolare serie Fallout, posizionato a livello di storyline prima dell'inizio del primissimo gioco datato 1997. Si tratta insomma di un vero e proprio prequel che contribuisce ad arricchire l'universo di questa serie.

Stiamo parlando di un gioco di ruolo in prima persona come nel caso dei suoi predecessori, certo; ma, anche poiché è uscito molto di recente (anno 2018), si tratta in realtà di un titolo massive multiplayer online, in cui diversi giocatori possono interagire allo stesso tempo via internet. Si può partecipare alla medesima mappa fino a 24 giocatori contemporaneamente.

Il nostro personaggio si muoverà all'interno del pianeta a seguito dell'apocalisse ormai celebre in Fallout, per riconquistare spazi nonchè sprazzi di civiltà mentre dobbiamo (ovviamente) difenderci da scarafaggi radioattivi e terribili mostri, tramite l'utilizzo di armi da fuoco. Nel mezzo tante missioni, primarie e secondarie, capaci anche di introdurre al mondo Fallout chi non c'è mai stato prima.

Tra i titoli gratuiti anche Total War: Warhammer II

Il secondo titolo da approfondire è un gioco di strategia a turni targato Sega e rilasciato originariamente nel 2017. Si tratta di Total War: Warhammer II, secondo episodio ispirato a una popolarissima serie di giochi da tavolo fantasy con miniature di ambientazione medievale, Warhammer Fantasy Battle.

Nel videogioco rilasciato gratis verremo immersi in un mondo fatto di draghi, eserciti, elfi, creature fantastiche e sopratutto feroci battaglie da gestire con immediatezza. Come nella tradizione del genere di strategia a turni, ci toccherà gestire le unità, le forze in gioco, i momenti giusti per attaccare e le posizioni migliori per avere la meglio nelle grandi battaglie.

Non mancano le opzioni di gioco per tutti i gusti, per il gioco casuale e per quello ben organizzato. La parte migliore potrebbe rivelarsi la serie di campagne in giro per l'universo fantasy, che porta avanti trame affascinanti tra scoperte e - ovviamente - mirabolanti e sanguinolente conquiste.

Disponibile su Amazon Prime il sequel La Terra di Mezzo: l'Ombra della Guerra

Da quando ha deciso di creare il progetto "Gli anelli del Potere" (la serie TV più costosa della sua storia), Amazon ha colto l'occasione per riportare in auge Il Signore degli Anelli anche nel gaming. Il mese scorso, infatti, tra i titoli free era stato incluso "La Terra di Mezzo: l'Ombra di Mordor", di cui abbiamo già parlato.

E adesso, neanche a dirlo, arriva il sequel. Questo mese abbiamo "La Terra di Mezzo: l'Ombra della Guerra", che prosegue le vicende del primo capitolo riportandoci alla guida di un ramingo e del suo alleato. Pur non essendo perfettamente fedele alle trame di Tolkien, il sequel ci immerge maggiormente nel mitico mondo fantasy con un sistema di combattimento efficace e una grande varietà di trame, vicende e avversari.

Oltre al gameplay, infatti, cercherà di conquistarvi proprio la storia, decisamente immersiva grazie alle ambientazioni e alle atmosfere del Signore degli Anelli. Il gioco beneficia anche del doppiaggio italiano di alto livello, che non vi costringerà a stare attaccati ai sottotitoli per seguire la trama.

Gli altri 4 giochi gratis di ottobre su Amazon Prime Gaming

Oltre a quelli più popolari, ci sono altre 4 piccole perle da provare in questo autunno di Prime Gaming, e una spicca sulle altre.

Horace: un platform 2D orizzontale dall'aspetto classico, con i tipici elementi come salti, ostacoli da evitare e boss da sconfiggere, che nasconde però diverse chicche uniche che verranno amate dai fan del genere, tra cui i livelli di gioco capaci di ruotare e la pixel art unica e spiccatissima. Una perla difficile da ignorare e pluri-premiata per la sua originalità, indubbiamente il gioco più sottovalutato di tutto il set mensile.

un platform 2D orizzontale dall'aspetto classico, con i tipici elementi come salti, ostacoli da evitare e boss da sconfiggere, che nasconde però diverse che verranno amate dai fan del genere, tra cui i livelli di gioco capaci di ruotare e la pixel art unica e spiccatissima. Una perla difficile da ignorare e per la sua originalità, indubbiamente il gioco più sottovalutato di tutto il set mensile. Hero's Hour: titolo dall'aspetto ancor più vintage, un gioco strategico con esplorazioni nel piccolo mondo fantasy, aumenti di livello, oggetti e armi, e combattimenti in tempo reale tra piccolissimi eserciti, che si rivela molto più divertente di quanto non sembri.

titolo dall'aspetto ancor più vintage, un gioco con esplorazioni nel piccolo mondo fantasy, aumenti di livello, oggetti e armi, e combattimenti in tempo reale tra piccolissimi eserciti, che si rivela molto più divertente di quanto non sembri. Loom: eh sì, un altro fantasy vintage (questo mese ci hanno dato dentro, si nota l'intenzione di rispettare il momento "Signore degli Anelli" quanto più possibile). Stavolta si tratta di un'avventura grafica della LucasArts del 1990, fatto di azioni "punta e clicca" e con un sistema di gioco su base musicale.

eh sì, un altro fantasy vintage (questo mese ci hanno dato dentro, si nota l'intenzione di rispettare il momento "Signore degli Anelli" quanto più possibile). Stavolta si tratta di LucasArts del 1990, fatto di azioni "punta e clicca" e con un sistema di gioco su base musicale. Glass Masquerade: Origins, un puzzle game alquanto originale il cui obiettivo è ricreare immagini circolari appartenenti ad antichi orologi in vetro, per un'esperienza affascinante e quasi rilassante.

I giochi saranno tutti disponibili fino alla fine di ottobre 2022, e rimarranno propri per sempre. Per alcuni potrebbe essere necessario essere dotati di account esterni (come il Microsoft Store per Fallout 76), ma non verrà richiesto alcun pagamento.