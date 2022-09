La vastità di servizi offerti da Amazon, e soprattutto dalla sua offerta principale Prime, ha da lungo tempo raggiunto il mondo dei videogiocatori. Non solo prodotti e offerte classiche da sito di e-commerce, ma anche vantaggi indiscutibili per gli abbonati.

Stiamo parlando di Amazon Prime Gaming, il sotto-servizio già incluso per coloro che sono già abbonati ad Amazon Prime, senza alcun costo aggiuntivo. Come Prime Video, Photos e tanti altri, i sottoscrittori pagano solo il costo base dell'abbonamento.

In Prime Gaming vengono pubblicati ogni mese codici promozionali per ottenere oggetti e potenziamenti in vari videogames, ma non solo. Vengono anche regalati videogiochi gratis ogni mese! È il turno di settembre, in cui ce ne sono ben otto, di cui tre decisamente gloriosi.

Titoli gratis su Prime Gaming, come funziona: scaricare e tenere i giochi per sempre

Una delle più interessanti caratteristiche dei giochi di Prime Gaming è che rimangono tuoi per sempre dopo averli riscattati, anche dopo l'eventuale termine dell'abbonamento ad Amazon Prime. Vediamone in breve il funzionamento.

Innanzitutto, il portale di Jeff Bezos elargisce titoli videoludici unicamente per PC, quindi è necessario avere un computer per poter godere di questi benefici.

Per ottenere i titoli offerti da Bezos bisogna collegarsi al sito web di Amazon Prime Gaming, e selezionare la voce Giochi. A questo punto, la maggior parte dei titoli sarà aggiungibile al proprio account semplicemente cliccando il pulsante viola Riscatta. I giochi resteranno propri per sempre, anche dopo la scadenza dell’abbonamento Prime, perché inclusi nel normale account Amazon!

Per giocarci, bisogna scaricare l’applicazione per Windows chiamata Amazon Games. Anch’essa è gratuita e la schermata indica facilmente come scaricare e installare il tutto.

Alcuni giochi particolari potranno essere ottenuti solo se si è dotati di un account con altre aziende di gaming e dei loro client (come ad esempio Blizzard). Ma vediamo adesso i succosi titoli gratis di settembre 2022.

Gratis su Prime Gaming: Assassin’s Creed Origins

Il primo titolo fa parte di una serie videoludica che è riduttivo definire famosa. Si tratta infatti di Assassin’s Creed Origins, decimo della sequenza dedicata al celeberrimo assassino. Uscito nel 2017 per PC, PlayStation e Xbox, ha alquanto rivoluzionato i titoli di Assassin’s Creed.

Si tratta, infatti, del primo gioco della serie a incorporare una forte componente RPG, abbreviazione di Role Play Game, ossia in italiano Gioco di Ruolo. Come da tradizione degli RPG diventa possibile (e quasi obbligatorio per proseguire) potenziare il personaggio e le armi, accrescere di livello in livello, in un percorso che all’orizzontalità di trama e combattimenti aggiunge la verticalità, appunto, dei livelli.

Le trame saranno come sempre ricercate e affascinanti, così come le curatissime ambientazioni. In questo caso ci troviamo in Egitto, tra immense piramidi e fascinose oasi azzurre.

Una delle feature aggiuntive rispetto ai predecessori più amate in Origins è senza dubbio l’utilizzo di un’aquila per il volo e la ricerca di obiettivi nella mappa. Come di consueto, il gioco integra orde di nemici e temibili boss da sconfiggere alla fine di ogni fase e missione. Un titolo apprezzato da anni, che oggi fa un figurone tra quelli gratuiti.

Anche Football Manager 2022 è gratis su Amazon Prime Gaming a settembre

Come ogni anno, SEGA rinnova il suo appuntamento con il manageriale calcistico più bello, profondo e ricco del panorama videoludico. Naturalmente non poteva mancare l’edizione annuale anche nel 2022 di Football Manager.

Ed è proprio questo il secondo, glorioso gioco gratuito di questo inizio autunno. Football Manager 2022 è uno dei top per gli appassionati di calcio, proponendo il tutto dalla prospettiva di un allenatore e manager di mercato del mondo sportivo.

L’obiettivo non è interpretare i calciatori in passaggi e tiri come su FIFA e PES. Qui gli omini in miniatura faranno tutto da soli, ma sarà nostro compito scegliere i migliori sul mercato con il budget a disposizione, e comporre una squadra di calcio coi giusti schemi, equilibri e potenzialità.

Il sogno di portare una piccola squadra al successo mondiale diventa realtà scovando i giovani talenti di tutto il mondo, visto che Football Manager vanta una quantità incredibile di campionati, calciatori e statistiche dall’elevato approfondimento. Un must per i calciofili incalliti.

Nella Terra di Mezzo con Middle-Earth: Shadow of Mordor

Il terzo titolo ci catapulta nella mitica Terra di Mezzo, ambientazione della serie di libri e film Il Signore degli Anelli, immortale nel panorama fantasy mondiale. Il gioco gratuito si chiama Middle-Earth: Shadow of Mordor.

Sebbene la fedeltà a libri e film non sia il massimo, questo titolo si distingue per il suo spiccato divertimento e per le ottime meccaniche di gioco. Si tratta di un videogame d’azione in terza persona con elementi RPG: il personaggio evolve, sale di livello, si potenzia.

Ma una delle peculiarità di Shadow of Mordor è che i nemici cercano continuamente di adattarsi al proprio metodo di gioco, potenziandosi negli elementi che il giocatore utilizza di più. Mettere al tappeto brutalmente gli orchi non sarà per nulla facile, visto che la CPU cercherà ogni volta di stare al nostro passo. Una bella sfida, per giunta gratis.

Gli altri giochi gratis di Prime Gaming a settembre 2022

Non è finita, perché altri 5 giochi compongono l’offerta Prime del mese.

The Dig , vecchia ma gloriosa avventura grafica del 1995 della LucasArts, curata addirittura da Steven Spielberg;

, vecchia ma gloriosa avventura grafica del 1995 della LucasArts, curata addirittura da Steven Spielberg; Castle on The Coast , simpatico arcade 3D cartoonesco e retrò con protagonista una giraffa;

, simpatico arcade 3D cartoonesco e retrò con protagonista una giraffa; Defend the Rook , roguelike dalla spiccata tattica, giocato su una sorta di scacchiera, con diversi elementi dei titoli di difesa della torre;

, roguelike dalla spiccata tattica, giocato su una sorta di scacchiera, con diversi elementi dei titoli di difesa della torre; Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition, videogame leggero di enigmi e ritrovamenti di oggetti a schermo;

videogame leggero di enigmi e ritrovamenti di oggetti a schermo; We. The Revolution, simulatore storico-politico in cui viaggeremo tra antichi documenti, casi da risolvere e leggi da promulgare nella Francia della Rivoluzione. Attenti solo a non perdere… la testa.

Tutti gli 8 titoli elencati saranno disponibili fino alla fine di settembre per l’aggiunta al proprio account, quindi approfittatene subito. Si tratta di un periodo particolarmente prolifico per i gamers sul sito di Bezos, visto che è appena iniziata la Amazon Gaming Week per gli acquisti!