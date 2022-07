Gli anime games ormai spopolano su milioni di telefoni in giro per il mondo e non accennano a fermare la loro corsa al guadagno. Scopriamo insieme cosa s'intende quando si sente parlare di "gatcha" e i migliori giochi per Android e iOS.

Da quando gli smartphone sono diventati alla portata di tutti, i giochi mobile non solo sono diventati un interessante movimento di mercato da tenere d'occhio, ma sono esplosi tanto da diventare uno dei settori di punta del gaming in generale.

A fianco dei cosiddetti giochi "casual" come possono essere un Home escape, un Farmville o un Candy crush sono cominciati a nascere nel tempo anche mobile games ispirati da anime, o gatcha games, per la maggior parte gratuiti e che hanno cercato di unire gli appassionati di videogiochi e anime.

Vediamo di preciso cos'è un "gatcha" e facciamo seguire una panoramica dei più famosi presenti sul mercato.

Anime games: guida ai gatcha

I "gatcha" in senso stretto sono quelle macchinette le quali, una volta inserita una moneta, restituiscono una capsula contenente un gioco o un pupazzetto casuale. Queste macchinette, in Giappone, sono un vero e proprio culto e non stupisce come le case di sviluppo videoludiche abbiano colto la palla al balzo.

Da quando gli anime sono diventati un fenomeno mondiale lo sono diventati anche i gatcha games ispirati ai relativi anime. Nella maggior parte dei casi si tratta di giochi di ruolo nei quali sono presenti tutti i personaggi di una serie, alcuni rari e fortissimi, altri più comuni e meno forti.

Giocando si guadagna una valuta virtuale con la quale si possono evocare i personaggi da utilizzare nel gioco, sperando ovviamente di trovare qualcuno di estremamente raro. Questa valuta virtuale può essere ricaricata spendendo denaro reale ed è proprio sulla corsa al personaggio più forte che le case di sviluppo guadagnano.

Oltre a questo si deve considerare anche la distribuzione della valuta virtuale che dev'essere anch'essa calibrata in modo da non far pensare al giocatore che nel gioco si ottiene qualcuno di forte solamente pagarlo, ma senza metterlo in condizione di ottenere tutto subito in modo gratuito.

Insomma, è un genere che nasconde dietro una certa dose di psicologia.

Anime games: i termini utilizzati

Per rendervi più fruibile la lettura della carrellata dei giochi disponibili, vi forniremo un piccolo dizionario dei termini tecnici più usati.

rollata: è un'italianizzazione del termine "roll", un tiro di dadi. È la base degli anime games: si tira la valuta virtuale in cambio di personaggi, potenziamenti, armi e così via. Di solito si dividono in rollata singola e rollata da 10, la quale in molti giochi aumenta la possibilità di avere oggetti più rari. Fa sempre tutto parte del giochino psicologico delle case di sviluppo descritto in precedenza;

reroll: è una tecnica basata sul ricominciare il gioco più volte fino a prendere il personaggio più forte possibile all’inizio. Di norma, infatti, le fasi iniziali di un gatcha game sono quelle che forniscono più valuta iniziale tra tutorial, bonus di benvenuto e prime missioni;

gatcha rate: è la percentuale di uscita che hanno i diversi personaggi. Di solito la rarità di un personaggio è definita in stelle (da una a cinque) o in parole (da comune a ultra rara). È in pratica il fattore più importante da calibrare per riuscire a far spendere soldi al giocatore senza fargli abbandonare il gioco per frustrazione;

pay to win (P2W): è la parola più temuta dai videogiocatori che si ritrovano davanti un gioco gratuito (free to play). La fortuna di titoli come League of Legends, Runeterra, Fortnite e Dota 2 sta proprio nel fatto di aver fornito le stesse possibilità di vittoria a tutti i giocatori riuscendo a ottenere denaro da altri fattori come abbellimenti e skin.

Altri 2 termini nei quali probabilmente vi imbatterete, ma meno importanti di quelli appena descritti, sono "dolphin" e "whale": i delfini sono quelli che spendono un po' di soldi veri per raccattare un personaggio che gli interessa particolarmente, le balene sono quelle che arrivano a spendere anche interi stipendi per avere tutto.

Anime games: i giochi più scaricati

Marvel Strike Force, Star Wars: Galaxy of Heroes, Azur Lane, sono solo alcuni dei gatcha per mobile che stanno spopolando nell’ultimo anno. Con una possibilità di scelta così ampia, è molto probabile che chiunque sia in grado di trovare qualcosa che meglio si addica ai propri interessi.

Dunque, vediamo ora qualcosa da provare tenendo presente gli anime più famosi e non solo.

Dragon Ball Legends

Proveniente da una delle serie anime più popolari di tutti i tempi, Dragon Ball Legends ha riscosso un grande successo sin dalla sua prima uscita. Il gioco presenta mosse di combattimento eccezionali e vari personaggi incredibili dell'anime, come Goku, Trunks e Vegeta.

I giocatori possono aggiornare i loro personaggi e dotarli di nuove abilità e punti esperienza. Inoltre il gioco presenta più eventi e tornei, per non parlare delle emozionanti modalità PvP (gli scontri con altri giocatori) che sono l'aspetto preferito di ogni giocatore di Dragon Ball Legends. Questi fattori lo rendono un fantastico gioco gatcha da provare.

Pokemon Masters Ex

Pokemon Masters Ex è un sogno diventato realtà per molti giocatori da smartphone che cercano un gioco che permetta di combattere altri allenatori. Le meccaniche di gioco si basano sull'impiego di tre coppie allenatore-Pokemon e sono ambientate in tempo reale (al contrario di quelle a turni, come si vede nei giochi portatili). Si possono migliorare le coppie acquisite utilizzando il sistema gacha e completando i successivi thread di storie ed eventi periodici.

Il titolo si distingue decisamente per la sua grafica e ha un grande appeal per via del marchio stesso. Infatti, Pokemon Masters Ex è disponibile sul mercato da più di un anno e durante questo periodo è riuscito ad attirare un seguito ampio e fedele. Se Pokemon Go non vi soddisfa e preferite qualcosa incentrato sulle battaglie Pokemon, questo è il gioco che fa per voi.

Ni no Kuni: Cross Worlds

A quasi un anno dal debutto giapponese, il nuovo MMORPG sviluppato da Level-5 arriva anche in occidente su iOS e Android. Il gioco presenta molte attività differenti tra cui i combattimenti in tempo reale, muovendosi all'interno degli scenari insieme a tutti gli altri giocatori presenti sul proprio server.

È indubbiamente il comparto artistico a rappresentare il punto di forza del gioco, che riprende in maniera efficace lo splendido character design di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli, mentre per quanto riguarda il sonoro troviamo splendide musiche firmate da Joe Hisaishi e un doppiaggio molto ben realizzato, sia in inglese che in giapponese.

Infine, una sua caratteristica significativa è la presenza dei sottotitoli in italiano, dato che molte altre produzioni simili non prevedono una localizzazione nella nostra lingua.

Genshin Impact

Non è propriamente un anime game, ma lo stile è quello. D'altronde è difficile non inserire in una lista del genere il gioco evento degli ultimi due anni che sta continuando a scardinare qualsiasi record.

Se un gioco incassa più di 240 milioni di dollari nel mese d'uscita e altri 148 milioni di dollari il secondo un motivo ci deve essere, anzi più d'uno: la possibilità di giocare su smartphone e PC con lo stesso account, la possibilità di giocarci su Playstation, il suo sistema di gatcha abbastanza free to play friendly, lo splendido gameplay e bassissimi rate per ottenere i personaggi più rari, tra i più bassi del mondo dei gatcha.

È impegnativo e richiede davvero tanta costanza per sfruttare appieno le sue potenzialità, ma bisogna ammettere che ne vale la pena. Se state cercando qualcosa che vi faccia tornare per forza di cose tutti i giorni, anche per fare solo le missioni giornaliere, avete trovato quello che state cercando.