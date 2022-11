Cinquecento droni illuminano il cielo di New York in uno spettacolo strabiliante: è questa l’ultima trovata pubblicitaria di Candy Crush. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il cielo di New York è stato illuminato da cinquecento droni, dando vita a uno spettacolo molto suggestivo. In realtà, si tratta solamente dell’ultimo escamotage di Candy Crush per pubblicizzare l’app che conta più di un miliardo di download.

Mentre il pubblico solleva gli occhi per ammirare l’agglomerato di luci, pareri contrastanti si scontrano... Vediamo insieme che cos’è successo e su cosa vertono le polemiche.

Cinquecento droni illuminano il cielo di New York: la nuova trovata di Candy Crush

Candy Crush, l’app che tiene incollati allo schermo con i suoi livelli più disparati, ci stupisce ancora una volta, questa volta con un’iniziativa di marketing che ha coinvolto il cielo di New York.

Infatti, ben cinquecento droni hanno illuminato il cielo della bellissima città americana con un agglomerato di stelle artificiali. Come specificato, si tratta di un’innovativa strategia per pubblicizzare il decimo anniversario di Candy Crush, gettando una nuova luce sulla celeberrima app, il cui logo si erge ora sul ‘’più grande schermo del pianeta’’.

È bene ricordare che a New York è vietato pilotare droni sopra la città, e per tale motivo l’iniziativa è stata spostata dall’altra parte del fiume Hudson nel New Jersey. Tuttavia, ciò non ha compromesso l’entità dell’impresa dell’azienda, in quanto dato che è possibile vedere le luci entro il raggio di un chilometro, anche Battery Park, situato nella parte bassa di New York, ha potuto godere dell’insegna luminosa stagliata in cielo.

Perché è polemica di fronte ai cinquecento droni sul cielo di New York

Nonostante la suggestione derivata dalla nuova rivisitazione luminosa del logo di Candy Crush, non è tutto oro quel che luccica – e mai frase fu più azzeccata -.

Non tutti hanno apprezzato la trovata pubblicitaria dell’azienda di Candy Crush, e le polemiche provengono in particolare dai più animalisti. Infatti, c’è chi si preoccupa per la fauna selvatica, soprattutto a causa della migrazione degli uccelli, difatti il fiume Hudson rappresenta un fondamentale punto di transito per questi ultimi. Per non dimenticare l’inquinamento luminoso che questo regalo anticipato al cielo newyorkese potrebbe comportare. Per questi motivi molti si chiedono se sia giusto sorridere al cielo visto il prezzo da pagare, prezzo solo per un fine di lucro.

La questione si infittisce sempre di più in quanto, sull’altra faccia della medaglia, c’è chi invece auspicherebbe alla legalizzazione dei droni, come le aziende Uber e AT&T, protagoniste di un’attività di lobby volta ad approvare il loro uso.

Più semplicemente, coloro che supportano tale legalizzazione sostengono la loro efficacia nel posizionare edifici, nella protezione dei vigili del fuoco e nel pattugliamento delle spiagge balneabili.

Candy Crush, il gioco che non tramonta mai

Candy Crush Saga, una vera e propria saga all’insegna di una dolcezza digitale che, con i suoi livelli, accompagna infiniti utenti quotidianamente, registrando più di un miliardo di download.

Fondata nel 2012, è ancora in voga, e i costanti aggiornamenti ne sono testimoni, introducendo al già ampio bagaglio nuovi livelli.

Per chi vivesse su Marte e non sapesse di che si tratta, una delle applicazioni più usate da grandi e piccini, Candy Crush è un gioco improntato su una serie di livelli da superare, con schemi composti da un insieme di dolcetti da tre a sei colori diversi, e qualche ostacolo che non manca mai. Le mosse consistono nel cambiare la posizione dei dolcetti per allinearne almeno tre dello stesso colore, i quali scompariranno facendo scendere quelli posti sopra, nello spazio lasciato vuoto, creando anche un effetto domino. Lo scopo? Non rimanere senza mosse senza aver raggiunto l'obiettivo del livello.