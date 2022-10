Le carte Pokémon sono da oltre vent'anni un gioco e una passione per diverse generazioni di bambini, ragazzi e ormai anche adulti. La gioia di aprire un nuovo pacchetto e trovarci il proprio Pokémon preferito, o una carta molto rara da aggiungere al proprio raccoglitore, è una sensazione che si ama provare a tutte le età.

Ancor più di altri settori, però, quello del collezionismo di carte da gioco viene rovinato dai falsari. In commercio circolano infatti numerose carte Pokémon false per mano di venditori inconsapevoli o a volte complici. E la fregatura ricade sull'utente finale, che crede di fare un buon affare e si ritrova con pessima carta straccia.

Per fortuna ci sono vari modi di riconoscere le carte Pokémon false ed evitare così una vera e propria truffa. Queste tecniche sono ottime sia per i genitori, che vogliono proteggere gli acquisti dei propri figli, sia per i collezionisti più cresciuti, soprattutto i neofiti ma anche quelli più navigati – a volte i falsi fregano proprio tutti.

Come capire se le carte Pokémon sono false? I primi elementi di sospetto

I falsi sono sempre esistiti ed esistono ancora, ma nel settore dei giochi di carte sono ancor più presenti che altrove. Questo perché le carte provengono da processi di stampa imitabili, sono oggetti piccoli e hanno un costo contenuto. Ma certe dinamiche sono le stesse di sempre.

La prima è il prezzo: i falsari puntano sul proporre un costo al cliente ridicolmente basso. Se incappate in una busta di espansione (i cosiddetti "pacchetti") o una scatola di carte Pokémon che costa molto meno rispetto ai prezzi ufficiali, questo è il primissimo elemento di sospetto. I costi dai rivenditori affidabili, infatti, sono quelli di listino della casa produttrice (Pokémon Company), e di rado variano. Solo i negozi affidabili possono proporre offerte sensibili.

Come per altri oggetti, inoltre, la qualità complessiva di ciò che maneggiamo ci dà molte indicazioni. Le carte Pokémon non sono dei semplici giocattoli, bensì vengono realizzate anche per collezionisti disposti a spendere cifre folli per le carte Pokemon che valgono di più.

Per questo sono prodotti di elevata qualità, in tutte le loro parti. La carta stessa, le confezioni di metallo (tin) e di cartoncino (box) hanno una dettagliata fattura produttiva.

Le sensazioni visive e tattili sono quindi il primo passo per riconoscere un falso. Se una carta sembra stranamente lucida o appiccicosa, se una scatola è fatta di plastica scadente, se le illustrazioni impresse su qualunque elemento sono stampate male o appaiono strane, ci sono ottime (per non dire enormi) probabilità che si tratti di un falso. E quindi non va proprio acquistato.

Questi indizi generici vanno bene per le carte Pokémon come per qualunque altro gioco di carte o elemento di collezionismo in generale. Ma andiamo ora nello specifico degli elementi esclusivi delle carte Pokémon.

Riconoscere le singole carte Pokémon false: elementi di stampa

Più avanti vedremo come evitare del tutto di acquistare merchandising falso, già quando lo vediamo dalle confezioni esterne; per ora, ci soffermiamo sul riconoscere se una singola carta in sé è falsa.

Innanzitutto, per i neofiti, può essere davvero fondamentale avere con sé una carta originale. Il metodo migliore per chi ne sa poco è il confronto diretto. Affiancate la carta originale a quella che vi causa dubbi, e osservatele. La domanda sulla carta dubbia è: tutte le cose sono come dovrebbero essere?

Le carte Pokémon sono graficamente realizzate con delle specifiche fisse, come i colori, il carattere di scrittura, i simboli dei tipi di Pokémon (acqua, fuoco, erba, ecc.). Se la carta dubbia ha un font inconsueto, un simbolo dell'energia fuori dal normale, o addirittura un colore di sfondo sbiadito o troppo acceso, allora è al 99% falsa. Alcuni elementi variano a seconda della generazione, cioè del periodo d'uscita, ma di solito le carte di generazioni vecchie non sono più vendute.

Torniamo poi al discorso della qualità. Le carte originali sono stampate in modo quasi impeccabile, i colori e le scritte sono molto definiti, gli effetti olografici sono precisi e luccicanti in modo particolare, a volte la superficie della carta ha delle zigrinature interne molto piccole e impossibili da imitare.

Perciò, la carta dubbia è sicuramente un falso se qualche parte della stampa sbava, è imprecisa o approssimativa; se le linee delle scritte sono sbiadite, troppo sottili, troppo grasse; e soprattutto se l'effetto olografico è semplicistico (ad esempio grosse fasce che brillano in modo indiscriminato, effetti riflettenti banali, e così via).

Tecniche per riconoscere le carte Pokémon false: retro, tatto, spessore, numeri

Una controprova quasi sempre efficace è girare la carta al contrario: se i toni blu del retro sono molto accesi, se il logo "Pokémon" sbava o è impreciso, se i bordini non sono esatti, sarà quasi sempre un fake. Verificate anche al tatto perché i falsi sono molto lucidi e scivolosi, mentre le originali hanno comunque una lieve componente di ruvidità che non le farebbe mai scivolare. Se il materiale vi sembra scarso, specie a confronto con un'originale, allora sarà un fake.

C'è anche l'indizio dello spessore, diverso dalle originali: girate la carta sul bordo e mettetela a confronto con quella vera. Le fake sono inspessite perché i processi di stampa sono di scarsa fattura. Inoltre, a volte ai falsi viene via facilissimamente la pessima pellicola frontale: nelle originali la carta non si romperà a meno di non trattarla malissimo!

Ci sono poi delle caratteristiche che provengono dalla conoscenza dell regole del Gioco di Carte Pokémon. L'esempio più tipico è quello di numeri troppo elevati nei Punti Salute (PS o HP, il limite è 500 ma in realtà pochissime carte superano i 350) o nei danni degli attacchi: in quei casi si tratta certamente di un falso, di solito mal realizzato. Allo stesso modo, se è ritratto un Pokémon dai colori sballati o una creatura che neppure sembra un Pokémon (basta fare una ricerca su internet), sarà sempre falso.

Comunque, moltissimi falsi odierni sono semplicemente delle copie mal realizzate della carta originale. Difficile trovare ancora Pokémon inventati impressi sulle carte (quelli sono prerogativa delle statuine). È più probabile che si tratti della stessa identica carta dell'originale, ma ristampata in una qualità pessima e con caratteri e colori un po' diversi.

E possiamo riconoscerle sin dall'esterno, prima di comprare e aprire le buste, perché i casi di falsi realizzati con cura sono molto rari (avrebbero delle spese più alte e perderebbero di senso per i falsari).

Riconoscere le carte Pokémon false già prima di comprarle

Accorgersi di un falso una volta spacchettato è utile, certo, per non tornare più da quel rivenditore o per non comprare più una confezione uguale. Ma si può fare di più: diversi elementi ci "avvisano" della falsità già prima di acquistare e di aprire.

Come accennato, infatti, anche gli involucri sono falsissimi. Per quanto riguarda le confezioni, quasi tutti i falsari realizzano delle scatolette di plastica molle di scarsa qualità, apposite per vendere i propri blocchi di carte false, e dalla grafica confusa.

I prodotti ufficiali sono racchiusi quasi sempre in una Tin di metallo dall'aspetto di un ottagono allungato, oppure in un Box di cartoncino rettangolare e molto largo, che mostra in bella vista i pacchetti e i gadget inclusi. Pochissimi prodotti ufficiali sono delle scatolette, e sono quasi tutti venduti solo nei negozi di giocattoli e dai rivenditori specializzati (come Gamestop o le grandi catene), non certo in edicole o negozi non autorizzati. In un negozio "casuale" o su una bancarella, la scatola è quasi sempre falsa.

Se ancora aveste il dubbio su una scatola, controllate anche stavolta il materiale: Pokémon Company non utilizza in alcun modo scatolette di plastica né Tin di piccole dimensioni. Se possibile toccatela, oltre a osservarla: se è di scarsa qualità, se scivola, e come detto prima se la stampa è incoerente, allora dubitate.

Un altro bell'indizio su queste confezioni è la ripetizione ossessiva del logo di Pokémon GO: i falsari lo riportano perché è il gioco più diffuso tra i bambini sugli smartphone, aggiungendo illustrazioni confuse. Se lo vedete, fate attenzione, anche se è uscita di recente un'espansione originale su Pokémon GO. Qui la cosa migliore è controllare l'aspetto: i prodotti ufficiali hanno grafiche realizzate con grande cura, illustrazioni dettagliate e via dicendo. Inoltre, se compaiono i personaggi del cartone animato (come il personaggio di Ash), è sicuramente un falso, perché il cartoon non è mai incluso nelle carte.

Riconoscere pacchetti e lotti di carte Pokémon falsi

Infine ci sono i pacchetti singoli, che a volte potremmo trovare su edicole o bancarelle. Sono più difficili da riconoscere perché anche le buste originali sono lucide. I falsi, però, hanno delle differenze. Ancora una volta hanno colori più strani (di solito particolarmente spenti) e quasi sempre caratteri e lettere imprecisi e sbavati, poi la plastica è molto più lucida del normale, inoltre hanno una dimensione leggermente più piccola e tozza (le originali sono allungate).

Gli ultimi due consigli che vi presentiamo sono sempre validi. Il primo è sulla lingua: esistono pochissimi falsi in lingua italiana, se non nessuno, per cui dovete sospettare molto molto di più se vedete pacchetti in lingue straniere. Oltre alle italiane, infatti, sul nostro territorio sono talvolta vendute SOLO le inglesi, e SOLO da rivenditori autorizzati. Pacchetti in inglese sono molto sospetti, e in francese o spagnolo sono praticamente tutti falsi a meno che non siano ordinati online.

Infine, il rivenditore. Potete stare sicuri se acquistate pacchetti nelle catene importanti che espongono interi scaffali di prodotti Pokémon, come Gamestop o Toys Center. Le loro sono sempre carte originali. Se acquistate in edicola, invece, le buste originali sono racchiuse da un involucro ulteriore di plastica trasparente, e portano con sé un foglietto di carta che ne riporta il prezzo, marchiato dal distributore Gedis Edizioni. Ultimamente, Gedis ha addirittura applicato dei marchi ripetuti sulla busta trasparente per evitare gli scam e le truffe. Quando le prendete, sono sicuramente e al 100% originali.

E una busta originale è meglio di cento buste false. Anche per questo fate attenzione agli annunci online: Amazon è strapieno di annunci di carte falsissime e inguardabili, dal valore nullo come carta straccia! Prima di ordinare sul sito, controllate che il venditore sia un negozio vero, e osservate bene le illustrazioni, confrontandole con le foto di carte originali.

La maggior parte dei "lotti di carte" su Amazon è fake, soprattutto se propongono moltissime carte potenti e rare a un prezzo basso (di solito 15 o 20 euro per un centinaio di carte EX e GX tutte fake), e si noterà dalle foto a confronto con un originale visto su Google. In generale ricordate che chi propone molte carte apparentemente rarissime, specie se a basso prezzo, vi sta con tutta probabilità proponendo dei falsi.