Da quando è nata la versione collezionabile di questo mondo, i giochi di carte hanno assunto una dimensione diversa. Aprire buste di espansione casuali, scoprire cosa esce, avere tra le mani una carta rara o trovare i personaggi di fumetti e cartoni animati: emozioni uniche per i giovani e meno giovani, che prima non esistevano.

Questo è il caso di Yu-Gi-Oh!, gioco di ispirazione egizia con mostri, antiche magie e insidiose trappole che ha conquistato diverse generazioni tra bambini, ragazzi e adulti. Questo grazie alla serie anime e all’incredibile varietà delle creature per il suo gioco.

Oggi Yu-Gi-Oh! è conosciuto a livello mondiale e alcune sue carte sono diventate davvero iconiche, tra le più famose al mondo del proprio genere. Scopriamo le più popolari in un tuffo tra nostalgia e anche un pizzico di modernità.

L’asso del protagonista: il Mago Nero

Come sempre, tra le creature più amate finisce il miglior alleato del protagonista della serie. Il timido Yugi Muto e il suo corrispettivo faraone del passato, Atem, utilizzano una carta davvero potente per gli inizi del gioco. Si tratta del Mago Nero.

L’illustrazione sulla prima versione della carta è diventata uno dei due simboli principali di Yu-Gi-Oh, con la sua posa slanciata e lo scettro pronto a lanciare un attacco magico. In diversi momenti della serie animata, il mostro è anche entrato direttamente in contatto coi protagonisti, divenendo anch’egli un personaggio importante.

Sebbene per il gioco odierno non sia di per sé una carta potente, la sua natura di icona assoluta ha portato i creatori del gioco a dargli valore. Sono così state prodotte diverse carte che lo rendono più potente e lo utilizzano per produrre effetti in grado di cambiare il gioco.

Di fianco a lui c’è anche una sorta di partner femminile, chiamata Ragazza Maga Nera, sempre utilizzata nel deck del protagonista Yugi e del faraone Atem. Questa carta si potenzia con la presenza del Mago Nero nel Cimitero del gioco, quindi gli è davvero legata a doppio filo.

Il più potente degli albori: Drago Bianco Occhi Blu

L’altro mostro che tutti i fan riconosceranno a primissima vista è il Drago Bianco Occhi Blu, in dotazione al rivale originale di Yugi: il ricchissimo e implacabile Seto Kaiba, che nel cartone è a capo della multinazionale che distribuisce le carte e regola il gioco.

Parte della sua popolarità è dovuta all’essere un drago dall’aspetto minaccioso e affascinante, altra parte alla sua incredibile potenza in termini di punteggio: 3000 punti, ancor più dei 2500 del Mago Nero. Come spesso accade per l’animazione giapponese, i fan si schierano nelle due fazioni a seconda che preferiscano il personaggio più positivo e amichevole o quello più duro e rivaleggiante.

Anche in questo caso, pur essendo un mostro privo di effetti speciali, i creatori non sono stati a guardare. Gli hanno costruito intorno un mazzo potentissimo, che tende a far stare sul terreno molti Drago Bianco Occhi blu allo stesso tempo, sfoderando un potere d’attacco difficilmente eguagliabile.

La carta della vittoria assoluta: Exodia il Proibito

Le regole di base di Yu-Gi-Oh! prevedono che si possa vincere in due modi: azzerando i punti vita dell’avversario, o facendogli finire il mazzo di pesca. Tutto chiaro, no? Eppure esiste un terzo metodo riservato a una sola, leggendaria carta: Exodia il Proibito.

Exodia veniva nominato sin dall’inizio della serie animata come il mostro più potente di tutti, e venne poi usato da Yugi nelle situazioni più critiche. Si compone di ben 5 pezzi, e bisogna averle in mano tutte insieme per utilizzarlo, quindi è davvero difficile riuscire a richiamarlo.

Ma se ci si riesce, l’effetto di Exodia consentirà di vincere immediatamente la partita. E se nel gioco reale è sufficiente mostrarle, il cartone sfoggiava invece un attacco impressionante che distruggeva tutte le possibilità dell’avversario. Impossibile che non diventasse un’icona inconfondibile, e non ci si stupisce che rientri tra le carte più preziose e costose di sempre.

Le tre antiche divinità egizie

Una buona parte della prima generazione del cartone gira intorno all’Egitto. Non potevano quindi mancare riferimenti diretti da parte del suo autore, e il più bello e affascinante è quello delle tre divinità egizie.

Obelisk il Tormentatore, Slifer Drago del Cielo, e infine Drago Alato di Ra. Queste tre carte avevano effetti devastanti (ancor oggi decisivi per il gioco) ed erano suddivise, fra trame complesse e antiche leggende, nei personaggi della serie.

Senza identità tra buone e cattive, esse dipendevano dall’uso del personaggio, che poteva variare tra fini nobili e intenti di distruzione. Il loro aspetto imponente e gigantesco non ha fatto altro che aumentarne la popolarità tra i fan, che ancora oggi cercano le loro versioni più rare.

Le icone della modernità: Drago Polvere di Stelle e Utopia

Finora abbiamo parlato di carte delle prime generazioni di Yu-Gi-Oh!, che senza dubbio ne hanno fatto la storia. Ma la storia va sempre avanti, e con essa questo gioco, unico soprattutto perché capace di conquistare generazioni molto diverse. Con serie animate nuove, per esempio, sono nate tipologie di carte nuove.

Alcune dalla superficie bianca hanno conquistato i ragazzi per il loro aspetto legato alla velocità, sia del gioco che delle battaglie della serie animata: sono i mostri Synchro. È il caso del Drago Polvere di Stelle, per molti anni centro di strategie di livello mondiale anche nel gioco professionistico. Nella serie Yu-Gi-Oh! 5D’s è stato l’alleato del coraggioso Yusei, un ragazzo proveniente da un passato di povertà ed emarginazione sociale.

L’ultimo a diventare un’indubbia icona proviene dalla serie Yu-Gi-Oh! ZEXAL, dove il protagonista si chiama Yuma, ed è uno studente delle scuole medie inizialmente imbranato e rumoroso, ma amante dei duelli e di buonissimo cuore. Il suo alleato è Numero 39 Utopia, un guerriero dagli intenti nobili e dagli effetti potenti, specie se combinati con altre del deck del ragazzo, a simboleggiare collaborazione e lealtà.

Utopia è tutt’oggi amatissimo dai più giovani anche perché è il più famoso XYZ, una categoria di mostri che si evocano sovrapponendo due carte con la stessa quantità di stelle (livello). Rientra inoltre tra i popolari Mostri Numero.