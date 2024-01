Casino Online e Game design: 5 consigli dai migliori designer

Se sei affascinato dal mondo dei casino online e ti piacerebbe muovere i primi passi per poter intraprendere una carriera come Game Designer sei nel posto giusto per avere tutte le informazioni su questo mondo tutto da scoprire.

Se sei affascinato dal mondo dei casino online e ti piacerebbe muovere i primi passi per poter intraprendere una carriera come Game Designer sei nel posto giusto per avere tutte le informazioni su questo mondo tutto da scoprire.

Game design e Casino online

Il Game Design di un Casinò online deve offrire, a tutti i giocatori che amano scommettere, una grafica avvincente, facile ed intuitiva.

I game Designer d'eccellenza consigliano di approfondire la differenza che intercorre tra Demo Reel e Portfolio.

Questi due elementi chiave sono usati di continuo nel Game design di un casino.

Cosa sono Demo Reel e Portfolio

Un Demo Reel non è altro che la raccolta di una serie di brevi video che illustrano tutte le attività che il Casino online permettere di effettuare.

É una sorta di dépliant virtuale delle varie offerte di gioco e scommesse.

Il Demo Reel quindi è una sintetica raccolta per mostrare, attraverso animazioni simpatiche e stilizzate graficamente, in che modo lo scommettitore può giocare, divertirsi, intrattenersi sul sito di gaming online.

I Demo Reel sono sicuramente un modo alternativo e molto efficace per poter mostrare tutte le categorie di gioco, le opzioni e molto altro il casino online offrirà ai giocatori.

Devi tenere in considerazione che realizzare un Demo Reel non è affatto semplice, è in realtà molto dispendioso in termini di impegno, abilità e tempistiche.

Le procedure per caricare e affinare tutti i dettagli grafici e video di un Demo Reel sono lente e richiedono una certa conoscenza tecnica del mondo delle scommesse e della grafica dei game online.

Il consiglio numero uno di un Game Designer professionale è quello di formarsi a sufficienza per poter partire dall'attuazione di un buon Demo Reel.

Considera che se ne produrrai uno di scarsa attrattiva sarà un'arma a doppio taglio e rischierà di non soddisfare la voglia di divertimento dei giocatori dal casino online.

Il Portfolio, invece, corrisponde sempre ad una sorta di raccolta ma delle scommesse del giocatore.

Un bravo Game Designer sa creare dei Portfoli molto dettagliati, in grado di illustrare al giocatore tutte le sue puntate, le vincite,ed il saldo corrente.

É davvero molto importante che il Portfolio sia chiaro e fornisca come un archivio delle giocate perché lo scommettitore potrà basarsi su di esso per aggiustare le sue puntate, ricalibrare il suo gaming e continuare ad usare il casino senza imputare alla grafica del gioco le sue perdite.

Un bravo Game Designer nel Portfolio crea una vera e propria panoramica delle opportunità giocate giornalmente dallo scommettitore nonchè delle opzioni disponibili

Insomma un resoconto minuzioso delle giocate che diventa una vera e propria possibilità di aumentare il divertimento del giocatore, avendo tutto sempre sotto controllo in modo da non sforare mai il budget di gioco che lo scommettitore si è prefissato.

5 consigli dei Game Designer

Ora che hai capito bene la differenza che c'è tra Portfolio e Demo Reel e capito l'importanza di gestirne al meglio la grafica sul sito del casino online, vogliamo fornirti altri importanti consigli.

Di seguito ti elenchiamo 5 fondamentali consigli da parte dei migliori Game Designer:

1- Ordine e semplicità: il gioco del casino online deve avere una grafica ordinata e molto semplice. Tieni conto che più c'è confusione, più ci si confonde e quindi gli scommettitori tenderanno ad uscire dal gaming online perché non si divertiranno.

Punta su di un layout molto ordinato, icone colorate e suggestive, poche ma accattivanti e ben disposte.

Lo stile deve essere intuitivo e semplice da individuare.

2- Includi informazioni utili e simulazioni: metti in evidenza la possibilità di fare simulazioni di gioco prima di partire con la puntata vera e propria.

Questo rassicurerà i neofiti del gioco online che avranno modo di capire preliminarmente il funzionamento e le opportunità offerte dal gioco.

3- Personalizza e rendi unico il casino: il casino deve essere unico nel suo genere, non bisogna omologarlo altrimenti i giocatori lo confonderanno con altri e tenderanno a non tornarci. Personalizza le icone con un tocco di stile, crea dei collegamenti a risorse utili per la gestione delle scommesse oppure la possibilità di partecipare ad altri game.

Puoi usare Plug-In come FPS o delle action-adventure per rendere il casino interattivo.

4- Capacità di problem solving: punta sulla qualità della risoluzione tempestiva per qualsiasi intoppo nella realizzazione non solo della grafica del casino online ma anche della fluidità del gioco. Cerca di organizzare le idee con uno schema ben preciso e renditi conto che qualora qualcosa non funzioni bisogna avere a disposizione software usati per la realizzazione di progetti di Game Design che possano fornire più opzioni a scelta se una tipologia di icone non risponde ai comandi. Non c'è nulla di peggio per un giocatore online che trovarsi in un Casino in cui le puntate si inceppano e le icone grafiche non rispondono.

5- Verifica finale: un buon Game Designer sa quanto sia fondamentale, una volta che ha creato e reso ludico un nuovo gioco online, verificarlo e testarlo. Tutto deve funzionare al meglio. Caricato il gioco sulla piattaforma, affinata le presentazione, bisogna provare che tutto si azioni. Ricorda di avere sempre a disposizione un piano b in casi di emergenza.