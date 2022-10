Il mistero è stato svelato. Il celebre youtuber divenuto famoso con Minecraft, ha lasciato tutti di stucco rivelando il suo volto in un video.

Boom di visualizzazioni per il video che svela il vero volto del famosissimo youtuber di Minecraft, rimasto avvolto nel mistero per lungo tempo.

Il video, messo in rete dallo stesso youtuber, ha ovviamente scatenato tutti i suoi seguaci e fatto incetta di visualizzazioni.

Ecco il volto di Dream

Conosciuto come Dream, lo youtuber è una vera e propria leggenda e seguitissimo dalla community del celebre videogioco Minecraft.

La notizia potrebbe lasciare indifferenti se non fosse che è la primissima volta che Dream mostra il suo volto. Finora era infatti era apparso poche volte e sempre con una maschera riportante uno smile.

Ma qualche numero rende decisamente meglio la portata dell’evento: il video, caricato appena ieri, ha già raggiunto la cifra record di quasi 16 milioni di visualizzazioni in poco più di 5 minuti ed il suo canale youtube conta circa 30 milioni di iscritti.

Clay, questo il suo nome è un ragazzo di 23 anni da anni sulla cresta dell’onda e sono diversi i record che è riuscito a battere. Primo fra tutti il suo canale youtube incentrato su Minecraft è quello più seguito al mondo.

Dream ha esordito nel 2014 col suo canale su YT ma i primi gameplay di cui si ha traccia risalgono al 2019.

Non solo, il suo gameplay di Minecraft è quello che ha raggiunto il maggior numero di visualizzazioni in tutta la storia di Youtube, parliamo di circa 115 milioni di visualizzazioni.

Insomma, un vero e proprio fuoriclasse che è riuscito a ricreare un certo hype anche per la sua scelta di non mostrarsi in video.

Mistero svelato (forse)

E mentre il video continua a macinare numeri, non si conoscono i motivi precisi che hanno portato lo youtuber a mostrarsi in maniera così plateale se non quello legato al fatto che Clay subisse comunque una certa pressione.

Ci sono davvero tante persone che vogliono svelare il mio volto. E ormai è diventato troppo.

È certo che questa rivelazione comporterà, nel bene o nel male, un cambio di stile comunicativo e “meccanismi” di interazione come spiegato dallo stesso Dream nel video:

Continuerò a portare i soliti video, ma porterò nuovi contenuti in IRL. Voglio muovermi nel mondo.

L’intenzione è quindi chiara ed è quella di portare i suoi video in giro per il mondo, e non solamente di spalle o mascherato sulla postazione di gaming.

Clay si congeda però lasciando un pizzico di suspence: