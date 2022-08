In questa guida vedremo come creare una escape room casalinga, un’attività creativa divertentissima da pensare con tutta la famiglia o con gli amici!

Con il boom delle escape room, ormai tutti vogliono provare il brivido di essere intrappolati in una stanza senza via di uscita e risolvere enigmi in compagnia dei propri amici per riuscire a scappare. E come biasimarli!

Ebbene in questa guida vedremo come creare una escape room "casalinga", un’attività creativa divertentissima da realizzare con tutta la famiglia o con gli amici!

Scegliere il tema della tua escape room fai da te

È possibile creare sequenze generiche di enigmi senza una storia o un'ambientazione, ma per sfruttare la componente più interessante e divertente ti consigliamo di scegliere un tema!

Puoi trarre ispirazione dai classici temi di questo genere di divertimento, dall'esplorazione di tombe alle bombe da disinnescare, oppure puoi pensare alle persone che giocheranno e inventare qualcosa di più specifico o personalizzato.

Dai un'occhiata in giro per casa e guarda che tipo di oggetti puoi riutilizzare come decorazioni o componenti di un puzzle, oppure sfrutta l'opportunità per dare sfogo alla tua creatività con il fai da te.

Non devi esagerare con temi e decorazioni: anche qualcosa di semplice aiuterà a creare la scena e a rendere più coinvolgente il gioco per i partecipanti. Inoltre, avere un tema interessante ti aiuterà fornendo ispirazione per gli enigmi!

Pianifica lo svolgimento della tua escape room

Una volta che hai il tuo tema, scegli quale sarà la "narrativa" generale della tua escape room.

Qual è l'obiettivo finale? Non dev’essere solo scappare dalla stanza: i tuoi giocatori potrebbero invece mirare a un caveau pieno di tesori, o cercare di trovare e usare qualcosa in tempo, come un antidoto salvavita o un codice per disinnescare una bomba.

Una volta che sai qual è l'obiettivo finale, è il momento di scomporlo in ancora più passaggi. Che tipo di attività potrebbero dover completare per arrivarci? Di quali informazioni o strumenti potrebbero aver bisogno di trovare lungo il percorso?

Pianifica lo schema generale che vuoi che il tuo gioco segua utilizzando un diagramma di flusso. Non deve essere necessariamente complicato. Lo scopo di questo passaggio è darti un'idea di come la sequenza di eventi si snoderà, e quindi dove e quando posizionare gli enigmi.

Ad esempio, se l'obiettivo generale è quello di trovare un tesoro nascosto in una vecchia casa stregata, alcuni passaggi potrebbero includere la ricerca di un messaggio in codice dietro a un quadro, o la scoperta e l’utilizzo di una vecchia planimetria della casa – magari sporca di sangue (finto, si spera!).

Leggi anche: Guida alle "escape room" migliori in Italia

Trova ispirazione per i puzzle e gli enigmi

Questo è forse il passaggio più difficile nella creazione di una escape room casalinga, ma per i più appassionati potrebbe anche essere la più divertente! Esistono molti tipi di enigmi: oggetti nascosti, indizi codificati o indovinelli fisici che richiedono ai giocatori di spostare mobili e oggetti.

Non riesci a trovare l’ispirazione? Puoi trovare molte idee di puzzle online, oltre a kit stampabili già pensati per farti risparmiare tempo.

Di solito è più facile trovare enigmi andando a ritroso rispetto alla soluzione. Se sai che il prossimo compito per i tuoi giocatori sarà sbloccare un lucchetto a tre cifre, allora puoi pensare a come nascondere un codice a tre cifre; se hai una porta chiusa a chiave, pensa a dove nasconderla, quindi che tipo di indizi sulla sua posizione puoi fornire. Se sei bloccato su dove iniziare, prova a raccogliere tutte le cose bloccabili che hai e poi inventa gli enigmi adatti a loro.

Quando crei dei puzzle, pensa a cosa si adatta al tuo tema, così come a cosa hai in giro che puoi usare. I libri sono ottimi per nascondere indizi scritti, con parole o numeri di pagina sottolineati.

Altri oggetti domestici comuni utili per la creazione di puzzle includono cornici (nascondere oggetti sul retro della cornice o creare immagini piene di indizi) o mazzi di carte (opportunamente numerati per nascondere indizi).

Dopo aver sviluppato i puzzle, è il momento di creare effettivamente la tua escape room! Nascondi tutto ciò che deve essere nascosto, blocca tutto ciò che deve essere bloccato e allestisci la scenografia.

Pensa a come cronometrare e monitorare i tuoi giocatori e come darai loro dei suggerimenti (se li vogliono!). Stendi un decalogo di regole per evitare che i giocatori rovistino dove non devono e per stilare una lista di cose che è possibile fare e ciò che invece è proibito.

Rendi personale la tua escape room

La modalità "casalinga" probabilmente non offrirà la stessa esperienza di quella "professionale", e va bene così, è proprio questo che la rende speciale. Si tratta di un tuo progetto, che porterà il tuo tocco personale e unico.

Le escape room professionali tendono a non utilizzare enigmi che si basano su conoscenze esterne, ma se ne stai creando una per far giocare i tuoi amici, puoi sempre inserire alcuni enigmi basati su cose a cui sono interessati o su battute che conoscete solo voi.

Se la tua escape room fai-da-te è un evento unico, puoi includere indizi utilizzabili solo una volta, enigmi che devi distruggere o smontare per risolvere o incorporare cibo e bevande nel tuo puzzle. (Nascondi qualcosa in una bottiglia e chiedi alla tua squadra di bere il contenuto per trovarlo, o decora alcuni biscotti con accenni nella glassa e trasformali da biscotti a indizi.)

Il tocco personale renderà sicuramente l'esperienza indimenticabile!