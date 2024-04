Come scaricare i giochi gratis da Epic Games: ce ne sono di nuovi ogni settimana

Per i videogiocatori sempre assetati di nuovi titoli, ma che non possono comprarne in continuazione, Epic Games ne offre molti a costo zero ogni settimana. Capire come scaricare i giochi gratis di Epic Games è facilissimo.

Per giocare a un mucchio di videogames non serve più un mucchio di soldi. Oggi ne vengono offerti molti in maniera del tutto gratuita, e uno dei servizi più conosciuti per questo è Epic Games. Scopriamo insieme come scaricare i giochi gratis di Epic Games in modo facile e veloce.

Su Epic Games nuovi giochi gratis ogni settimana

Diversi servizi videoludici, al giorno d'oggi, offrono una selezione di giochi gratis. Ma non è tutto oro quel che luccica. In alcune occasioni sono molto datati, così tanto da essere ormai poco divertenti; in altre ne vengono offerti troppo pochi, con periodi in cui non ce n'è nessuno.

E a volte i giochi non sono realmente gratuiti, bensì, per quanto convenienti, compresi in un pacchetto a pagamento "tutto incluso", come l'abbonamento Sony PlayStation Plus.

Chi fa eccezione è Epic Games. Il portale di giochi cinese ha la buona abitudine di rilasciare almeno un paio di giochi gratis ogni settimana, quasi sempre diversi e quasi sempre recenti (o comunque godibili).

Le uniche condizioni per ottenerli sono il possesso di un account Epic Games (si piò creare anch'esso gratuitamente), l'uso del sito web o del client per PC, e... la fretta! Molte offerte gratis, infatti, durano per una sola settimana. Vediamo quindi come ottenerle in modo super veloce.

Come scaricare un gioco gratis da Epic Games

Per scaricare un gioco gratis da Epic Games sono sufficienti pochi passaggi. Innanzitutto, naviga sul sito web dello Store di Epic Games, oppure scarica il client col pulsante "Scarica" in alto a destra e installalo sul tuo PC. In ogni caso, il processo sarà identico.

Effettua il login al tuo account (nel client lo si fa all'apertura, nel sito dovrai cliccare sull'icona con l'omino in alto a destra) e torna all'homepage dello store. A questo punto scrolla finché non vedi la sezione "Giochi gratis", solitamente posta verso l'inizio della pagina, e clicca su "Scopri di più".

Vedrai l'elenco dei giochi gratis disponibili. Quelli in basso sono sempre gratuiti (si tratta principalmente di free to play, giochi online, gacha games e MMORPG), mentre quelli in alto riportano una data di scadenza. Clicca su uno di questi ultimi che è di tuo interesse e verrai condotto alla pagina del gioco.

Da qui vedrai che il gioco costa zero euro. Clicca sul pulsante "Ottieni" a destra, poi segui tutti i passaggi a schermo:

• Spunta la casella "Ho letto e accetto il contratto di licenza", poi clicca sul pulsante blu "Accetta";

• Clicca sul pulsante blu "Effettua l'ordine";

• Clicca "Accetto" anche al box sulle informazioni su diritto di recesso e rimborso;

• Non chiudere subito la finestra, attendi qualche istante finché non compare una conferma;

• Se hai fatto tutto bene, comparirà la dicitura "Ti ringraziamo per il tuo ordine".

Il gioco è ufficialmente nella tua libreria! Rimarrà tuo per sempre, anche dopo la scadenza dell'offerta. Da qui in poi, quando vorrai giocarlo, dovrai necessariamente installare il client Epic Games sul tuo PC, recarti nella tua collezione di giochi ed installare il titolo. Dopodiché sarai libero di giocarci.

Se durante il processo ti compare una richiesta di metodi di pagamento, o un potenziale addebito, allora devi aver sbagliato qualcosa. Non occorre infatti inserire alcuna carta o metodo di pagamento per riscattare, scaricare e giocare i giochi gratis di Epic Games. Controlla di essere andato alla pagina prodotto giusta, relativa a un gioco gratis, e ripeti l'operazione.