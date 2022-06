I videogiochi sono tra gli svaghi più diffusi e amati al mondo, ma a volte costano molto. Per fortuna alcune console per videogiochi sono più economiche e, tra giochi vecchi e nuovi, ci si diverte a basso costo.

In origine c'erano le sale giochi, con i loro affascinanti cabinati pieni di luci colorate. E dagli anni '80 e '90 i videogames hanno iniziato a entrare direttamente nelle nostre case, con le console e il loro carico di cassettine e dischi.

Le console possono essere fisse con un grande schermo con cui usarle, portatili per averle sempre con sé e giocare su schermi ridotti, o addirittura ibride per adattarsi a tutti gli schermi. Oggi ce n'è davvero per ogni gusto.

A volte la passione per i videogiochi può essere molto dispendiosa, portando via centinaia di euro ogni mese per un nuovo titolo o una nuova console. Ma per fortuna esistono soluzioni per chi vuole spendere meno: console per videogiochi economiche, e allo stesso tempo fornite di giochi eccezionali.

Vediamole insieme, prestando attenzione non solo al costo della console ma anche a quello dei singoli giochi da abbinare.

Console per videogiochi economiche tra le uscite attuali

Alcuni prezzi delle console e dei loro videogames spaventano quegli acquirenti che vorrebbero divertirsi con un gioco ogni tanto, certo, ma non ne fanno una vera passione. Lo stesso vale per i genitori che vorrebbero regalarne ai propri figli, ma non possono spingersi troppo in là con la spesa.

Ci sono, però, varie soluzioni. Innanzitutto le console ancora attualissime, nonostante siano uscite alcuni anni fa o siano state superate (da poco) da una loro versione ancor più recente.

Ecco il primo esempio: da poco è uscita la PlayStation 5, richiestissima e quasi introvabile, con prezzo di listino di 500 euro.

Ma in realtà la PlayStation 4 è ancora il modello più diffuso e per cui escono più giochi in assoluto, con titoli di qualità pazzesca di ogni genere videoludico. É una console economica per videogiochi che oggi costa meno di 300€, e i dischi partono da prezzi decisamente abbordabili, come i 10-15€ a testa dei titoli più gloriosi, chiamati PlayStation Hits. Tra questi compaiono attuali capolavori del videogame, come Horizon Zero Dawn o The Last of Us. Poca spesa, molta resa: vale davvero la pena prenderla.

Inoltre, lo store di giochi in versione digitale da scaricare direttamente nella console propone spesso offerte notevoli, e tramite abbonamento si possono ottenere numerosi giochi per pochi euro.

Un'altra console per videogiochi economica è la Xbox One di Microsoft. Il suo prezzo scende a meno di 200€ per una console nuova, ed è uscita all'incirca in contemporanea con la PS4, quindi vanta capacità tecniche simili. Similmente alla PlayStation, se non si cercano giochi appena usciti ma titoli di almeno qualche mese fa, i prezzi dei singoli titoli partono da appena una decina d'euro.

Anche Xbox ha diversi giochi spettacolari in esclusiva. E anche qui è disponibile un abbonamento a prezzo "flat", un metodo per giocare decine di titoli ogni mese a prezzo stracciato.

Console per videogiochi economiche: la soluzione dell'usato

Per videogiocare a basso costo ci sono ancora altre soluzioni, e la prima è quella dell'usato.

Una console usata viene venduta a un prezzo largamente inferiore rispetto a una nuova, a volte anche della metà; lo stesso vale per i dischi da inserirvi. E questo è un metodo usato da molti per risparmiare.

I compromessi sono davvero pochi. Se si sceglie l'usato con cura, affidandosi a rivenditori specializzati (come Amazon o le catene di elettronica e videogames), la console riporterà pochi segni di usura; inoltre, essi saranno specificamente riportati dal venditore, quindi li conosceremo già prima di acquistare, e sapremo se per noi sono accettabili.

Con i dischi il compromesso è ancora inferiore! Il disco è dentro la console mentre si usa, quindi il massimo del fastidio può essere una confezione non lucidissima. L'affidabilità del venditore, anche qui, è decisiva per ottenere un gioco usato ma perfettamente funzionante (di solito viene offerta una garanzia).

L'unica cosa che davvero conta, e cioè giocare, è quella su cui ci concentriamo quando acquistiamo una console usata, ma con tutte le parti ancora funzionanti.

Console per videogiochi economiche: il retrogaming

Per chi volesse giocare ai videogiochi ma non sentisse il bisogno di prodotti dell'ultimo minuto, infine, c'è anche la soluzione del retrogaming.

Retrogaming significa giocare a titoli e con console del passato. Bisogna però stare attenti: alcune hanno preso valore nel tempo e quindi finiscono per costare di più, non di meno! Altre, invece, non sono rare e si deprezzano.

Le console che potete trovare nei negozi, agli eventi fieristici o sui siti di scambio a mano, e che si mantengono su cifre più basse, sono senza dubbio alcuni modelli Nintendo. Un Nintendo DS funzionante può costare soli 30 euro, e un Nintendo 3DS qualche decina in più. E le loro cassettine sono disponibili a prezzi a volte stracciati nei fondi di magazzino di negozi e catene di elettronica, quindi tenete gli occhi aperti e cercateli sui loro siti web.

Lo stesso vale per Nintendo Wii e Nintendo WiiU, console che assicurano delle esperienze uniche sfruttando i sensori di movimento per giochi davvero fuori dal comune. Si possono trovare a circa un centinaio d'euro.

Anche varie PlayStation e Xbox retrò rientrano nella categoria delle console per videogiochi economiche e costano davvero poco. Le PS3 sono ancora validissime e con giochi epici e vengono vendute spesso a meno di 100 euro; lo stesso vale per Xbox 360, del medesimo periodo storico. Trovare i loro giochi può essere un pochino più ostico nei negozi, ma facendo rapide ricerche sulle app per l'usato e lo scambio a mano, potreste ottenere parecchi dischi a un prezzo forfettario bassissimo. Questo perché gli appassionati di console recenti se ne liberano in continuazione.

Naturalmente, le console da retrogaming sono sempre usate, e questo va accettato: cercate bene e scegliete quelle perfettamente funzionabili e in condizioni piacevoli. Un graffietto sulla scocca non pregiudicherà certo ore e ore di giochi ancora oggi super appassionanti!