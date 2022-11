Che Diablo 4 uscirà nel 2023 non vi sono dubbi ma, alcune recenti voci, avrebbero ristretto la finestra di lancio a un mese preciso.

Per gli appassionati del genere, l'uscita di Diablo 4 è un giorno alquanto atteso. Il celebre hack 'n' slash infatti sembra essere uno dei titoli che maggiormente segneranno il 2023. Nonostante ciò, fino a questo momento, Blizzard Entertainment si è concentrata sullo sviluppo e test del prodotto, attraverso una squadra di beta tester che stanno provando il gioco in maniera approfondita.

A quanto pare però, secondo una voce che circola online nelle ultime ore, il possibile lancio sarebbe stato ristretto a un preciso mese dell'anno venturo.

Diablo 4: l'uscita, preorder e marketing

A riportare questi rumors sono due fonti piuttosto autorevoli del settore come XboxEra e Windows Central.

Nello specifico, il reporter di WindowsCentral Jez Corden, avrebbe raccolto le preziose informazioni attraverso alcuni contatti stretti con persone molto vicine alla Blizzard. Queste riguardano, oltre alla data d'uscita, anche rumors riguardanti la strategia di promozione e di gestione dei preorder da parte della software house.

Entrambe le fonti sono concordi: Diablo 4 uscirà sul mercato durante il mese di aprile del 2023. Prima del rilascio però, come appare ovvio, il titolo sarà accompagnato da un'intensa attività di marketing. In ottica open beta invece, i rumors parlano del mese di febbraio dello stesso anno.

Questa, sempre stando alle fonti coinvolte, prenderà il via in concomitanza con i Game Awards 2022, evento che si terrà a Los Angeles l'8 dicembre 2022. L'ormai imminente manifestazione, oltre a segnare la possibile apertura ai preorder, potrebbe anche riservare altre piacevoli sorprese per i fan del franchise. Nello specifico si parla di potenziali collector's edition dedicate alla saga, con tanto di accessori a tema.

Se è vero che quanto detto finora non ha nulla di ufficiale, appare chiaro come in occasione dei Game Awards 2022 Blizzard sarà uno dei nomi più attesi. Il tutto senza dimenticare che gli stessi produttori lavorano su Overwatch 2.

A sbilanciarsi riguardo queste voci è stato Mike Yabarra, presidente della stessa Blizzard. Lo stesso, attraverso il suo account Twitter, ha commentato con un tweet alquanto generico, che potrebbe però raffreddare un po' l'entusiasmo dei fan.







Diablo 4: tutte le informazioni finora note

Ma cosa si sa realmente di Diablo 4 ad oggi? Grazie a una serie di trailer rilasciati da Blizzard, sono state rivelate le 5 classi che appariranno nel gioco, ovvero:

Barbaro

Druido

Negromante

Tagliagole

Incantatrice

Le stesse saranno caratterizzate da ampio margine di manovra per quanto concerne la personalizzazione delle stesse.

Sotto il punto di vista della trama, si parla di un hack 'n' slash open world strutturato in 5 distinte regioni. Per quanto riguarda il lato prettamente estetico, la classica visuale isometrica sarà abbinata al più moderno ciclo giorno/notte. La trama invece, prevede come antagonista principale Lilith, figlia di Mephisto.

Diablo 4 sarà disponibile su PS5, Xbox Series e PC ma anche su console di vecchia generazione, ovvero PS4 e Xbox One. Per Blizzard si tratta dell'opportunità di lasciare da parte gli scandali dello scorso anno e andare a bissare il successo ottenuto con Diablo 3.