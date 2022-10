In occasione di Halloween il doodle di Google diventa un vero e proprio minigame. Tra fantasmini e fuochi fatui, ecco come giocare (e vincere) in compagnia degli amici.

Google ci ha abituato alla creazione di doodle celebrativi per le occasioni speciali. E, in occasione di Halloween, ha pensato bene di regalare agli utenti un minigame da giocare da soli o in compagnia di amici.

Dura pochi minuti a schermata ma non manca davvero nulla al gioco doodle.

Ecco come giocarci.

Google festeggia Halloween con il doodle videogame, assolutamente da giocare

Il doodle creato da Big G in occasione di Halloween 2022 è un vero e proprio minigame in cui il giocatore impersonerà un fantasmino che dovrà raccogliere dei fuochi spostandosi nelle varie schermate di gioco.

Le schermate sono diverse e l’ambientazione cambia, pur mantenendosi ovviamente sempre in tema Halloween.

La dinamica di gioco è molto semplice: per vincere bisognerà raccogliere più fuochi fatui possibile e per farlo basterà passarci sopra col mouse. I fuochi ci verranno poi dietro in fila uno dopo l’altro.

Al minigame doodle di Halloween non manca davvero nulla. Un’ambientazione scarna in pieno stile anni ’80 ed una musichetta di sottofondo che crea esattamente la giusta dose di tensione.

Si tratta inoltre di un vero videogame multiplayer in quanto permette di giocare a squadre: una verde e una viola e possono partecipare fino ad un massimo di 4 giocatori per squadra.

Invitare i propri amici a giocare è davvero semplicissimo: una volta creata la squadra sarà infatti sufficiente condividere il link con gli altri partecipanti e dare inizio al gioco.

In caso non si volesse invitare nessun amico o conoscente a giocare, niente paura – è proprio il caso di dirlo – perché big G provvederà ad accoppiarvi in squadra con altri 7 giocatori solitari come voi.

Il trucco per vincere al doodle minigame di Google

La sfida è chiara: raccogliere quanti più fuochi possibile - facendosi ovviamente aiutare anche dagli altri componenti della squadra – a riportarli sane e salve alla base. Oltre a raccogliere le fiamme della propria squadra si possono però rubare anche quelle della squadra avversaria.

Per rubare alla squadra avversaria basterà “intercettare” la coda creata dalle fiammelle che si allineano una dopo l’altra man mano che vengono raccolte.

Attenzione però, perché la squadra avversaria potrà fare la stessa identica cosa con le nostre fiammelle.

Per questo, la strategia migliore, è quella di non fare allungare troppo la fila di fiammelle ma di raccoglierne una quindicina e provare subito a riportarle alla base dove vengono messe in salvo nel bottino.