Enotria: The Last Song, rinviata la data d'uscita del nuovo gioco ambientato in Italia

Slitta l'attesissima uscita di Enotria: The Last Song, l'RPG sulla cresta dell'onda con un progetto tutto tricolore (sia la software house sia l'ambientazione del gioco stesso sono di stampo italiano). Scopriamo tutti i dettagli.

È arrivato il rinvio per la data d'uscita di Enotria: The Last Song, nuovo titolo tutto italiano di cui si avvicinava il lancio. Per fortuna la nuova data non è estremamente lontana, ma ci saranno alcuni fan che non potranno godersi questo videogioco, visto che una delle console principali è stata esclusa dalla distribuzione.

Enotria: The Last Song, il gioco con ambientazione e produzione italiana

Non ha faticato a distinguersi e a renderci anche un po' orgogliosi per ben due motivi. Enotria: The Last Song è un nuovo action-RPG con anima soulslike in rampa di lancio, sviluppato e ambientato tutto in Italia.

La produzione è infatti targata Jyamma Games, studio videoludico italiano e per giunta indipendente, con sede a Milano. Il cammino di questa casa di produzione è iniziato molto di recente, nel 2019, ed è cresciuto sempre più.

Jyamma Games sta ora preparando il suo miglior gioco "Doppia A" (potete esplorare anche il significato dei giochi tripla e doppia A), appunto Enotria: The Last Song. Non solo la sua produzione è italiana, ma anche i suoi ambienti.

Enotria: The Last Song prende vita "in un mondo ispirato dal folklore italiano", dichiara la casa stessa. L'ambientazione è estremamente estiva e luminosa e riprende molti elementi della cultura del nostro Paese, tra antiche leggende e grandi segreti. Come un viaggio nel tempo attraverso le nostre caratteristiche più misteriose e attraverso, citando una famosa canzone, "un'estate italiana".

Nuova data d'uscita per Enotria: The Last Song

Enotria: The Last Song è già abbastanza atteso dai fan italiani e non solo. L'attrattiva di un'idea più originale del solito, e di un mondo che sappia dare elementi unici ed effettivamente poco visti finora, è forte.

Secondo un precedente annuncio, il gioco sarebbe dovuto uscire il 21 giugno 2024. Alla fine, però, in Jyamma Games si è deciso per un rinvio. Dietro alla scelta non c'è il classico ritardo dei lavori, poiché il gioco è già completo.

Il motivo è prettamente commerciale. Lo stesso 21 giugno è prevista l'uscita dell'espansione Elden Ring: Shadow of the Erdtree, un colosso videoludico dello stesso genere. Lanciarsi insieme a un competitor così forte sarebbe stato molto svantaggioso per le vendite.

La data è stata quindi traslata leggermente in avanti, per la precisione di due mesi. Il gioco uscirà ufficialmente il 21 agosto 2024, in piena estate, forse anche per una corrispondenza con l'ambientazione estiva.

Enotria: The Last Song salta una console, ecco quale

Le novità e i cambiamenti in corso d'opera non sono ancora finiti. Rispetto al primo annuncio, infatti, è stata anche tolta dalla lista una console.

Enotria: The Last Song non uscirà su nessuna console della linea Xbox, diversamente da quanto era stato detto qualche mese prima. La decisione sembra presa per garantire una perfetta ottimizzazione sulle altre piattaforme.

Restano così soltanto in due. Enotria: The Last Song uscirà unicamente per PC (è già disponibile la pagina ufficiale Steam, ma ci sarà anche su Epic Store) e per la sola PlayStation 5. Non è atteso alcun porting per PS4: pur non essendo una tripla A, ci aspettiamo comunque un titolo dall'alto potenziale tecnico.