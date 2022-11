Come ormai è consuetudine, Epic Store ha annunciato i giochi gratis di novembre per quanto concerne la settimana che va dal 10 al 17 novembre.

Fino a tale periodo va considerato il fatto che saranno disponibili Filament e Rising Storm 2: Vietnam per il download gratuito.

Nel primo caso parliamo di un rompicapo indie con ambientazione fantascientifica. Sviluppato da Beard Envy e rilasciato nel 2020, è un prodotto che merita senza ombra di dubbio l'attenzione degli appassionati del genere. Non meno valido è l'interessante Rising Storm 2: Vietnam, uno sparatutto in prima persona incentrato sul realismo e pubblicato nel 2017.

Come è facile intuire, entrambi i videogiochi saranno disponibili gratis su Epic Store fino al 10 novembre, giorno in cui saranno sostituidi da due nuove proposte.

Epic Store: i giochi gratis di novembre in uscita

La prossima settimana Epic Store propone invece Alba – A Wildlife Adventure e di Shadow Tactics: Blades of the Shogun, due titoli molto diversi tra loro ma entrambi molto interessanti.

Nel primo caso parliamo di un'avventura rilassante, disponibile con sottotitoli in italiano, incentrata sul tema dell'ecologia. Alba – A Wildlife Adventure è un gioco sviluppato e pubblicato da ustwo games nel 2020 e propone un'ambientazione rilassante, con una grafica molto particolare.

La piccola Alba e la sua amica Inés si troveranno alle prese con una splendida isola in pericolo e dovrà fare di tutto per preservare la natura della stessa. Un'avventura ideale anche per i videogiocatori più giovani e con un messaggio di fondo alquanto apprezzabile sotto il punto di vista etico.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun invece è una produzione indie con forti componenti stealth e strategiche ambientato nell'antico Giappone, più precisamente nel 1915. In questo affascinante contesto, il videogiocatore dovrà affrontare complotti, rivolte, assassini e spionaggio gestendo un gruppo con ninja, samurai e altri personaggi.

Il titolo, sviluppato da Mimimi Games e pubblicato da Daedalic Entertainment è stato rilasciato nel 2016 e ha raccolto recensioni più che positive da parte di utenti e addetti ai lavori. A testimoniare la validità di Shadow Tactics: Blades of the Shogun vi sono le numerose recensioni che, all'epoca dell'uscita, hanno accolto positivamente il suo rilascio.

Stiamo parlando di due titoli molto diversi tra loro ma che per qualità risultano senza ombra di dubbio una piacevole sorpresa per chiunque possieda un account su Epic Store.

Epic Store e i giochi gratuiti: una piacevole abitudine

L'abitudine di offrire giveway gratuiti è ormai una consolidata abitudine per Epic Store. Per ottenere questi contenuti senza dover spendere un euro, di fatto, l'unico requisito è avere un account attivo su tale piattaforma.

Anche se talvolta Epic Games ripropone videogiochi già offerti gratis in passato, si tratta comunque di un'iniziativa molto apprezzata dall'utenza. Questo tipo di giveway su PC è quasi un'eslusiva di tale servizio visto che, tra la concorrenza, solo Steam di tanto in tanto propone qualche gioco a titolo gratuito.

