Tra le serie di videogiochi più conosciute e amate in tutto il mondo c’è senza dubbio Fallout. Le avventure post-apocalittiche di questi titoli hanno coinvolto almeno due generazioni di giocatori - e continueranno a farlo anche in futuro, senza dubbio.

Non c’è da stupirsi quindi se i fan, specie di lunga data, continuano a desiderare sequel sulla falsariga qualitativa di quanto visto finora. In particolar modo visto che lo sviluppo estremamente curato di questi giochi richiede molti anni.

Dopo quattro titoli principali e diversi prequel e spin-off, c’è una sola domanda imperante: quando esce Fallout 5? I tempi rischiano di essere lunghi ma, guardando il lato positivo, tramite alcune recenti dichiarazioni degli sviluppatori, siamo sicuri che sì: uscirà. Ma c'è un "ma" che riguarda le attese: potrebbero essere decisamente più lunghe di quanto in tanti desiderano.

Breve cronistoria della serie:i videogiochi Fallout e le loro ambientazioni

Il primo rilascio del ciclo post-apocalittico risale addirittura al 1997 e al 1998, dove i primi titoli - appunto Fallout 1 e 2 - erano molto diversi rispetto a quanto siamo abituati oggi. Si trattava, infatti, di due veri e propri giochi di ruolo (RPG) sviluppati per giocare al computer.

Pur essendo così differenti hanno gettato le basi per un universo oggi inconfondibile. Si basano infatti sul concetto di un disastro causato da un’enorme guerra nucleare, culminata nel 2077 con una devastazione che distrugge quasi interamente la popolazione terrestre. Il primo titolo è ambientato nel 2161, mentre la storia di Fallout 2 si svolge nel 2241. Il cuore della serie è rappresentato dai Vault, immensi bunker sottoterra simili a vere e proprie città.

La moderna generazione ha inizio con il celebre Fallout 3, uscito per Playstation 3, Xbox 360 e PC durante l’autunno del 2008. La sua storia si svolge nel 2277 ma non è propriamente un sequel di Fallout 2; ne riprende i concetti e li amplia in un titolo RPG d’azione.

La stessa cosa fa il numero 4, rilasciato in tutto il mondo il 10 novembre 2015 dopo una lunga attesa. Il gioco diventa ancora più open world ed è ambientato dieci anni dopo il precedente.

Nel mezzo ci sono stati diversi titoli intermedi e spin-off. Nella serie principale si registra la presenza di New Vegas, Fallout 76 e Bible, che hanno raccolto grande apprezzamento. Fuori dal canone principale abbiamo anche Tactics, Brotherhood of Steel, Warfare e Shelter.

Ma il desiderio di un nuovo sequel diretto resta fortissimo, ed è per questo che i fan si interrogano sulla sua uscita. Sono ormai parecchi anni che le novità in tema sono fumose e incerte, sempre poco ufficializzate, ma finalmente c'è stato qualche aggiornamento più decisivo.

L’uscita di Fallout 5 è già confermata, ma ci vorrà del tempo

Veniamo quindi alle novità su un eventuale Fallout 5, che finalmente non dobbiamo più ritenere, appunto, eventuale. Il team di Bethesda - azienda videoludica che sviluppa questa serie - ha già confermato ufficialmente che il gioco uscirà eccome, è già nei piani dell'azienda e ci stanno lavorando sul serio.

Todd Howard, game director della società e famoso per numerosi incredibili successi videoludici (Elder Scrolls, Oblivion, Skyrim) ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. Innanzitutto, già un po’ di tempo fa, aveva chiarito che Fallout è nel DNA dell’azienda e avevano intenzione di portarlo avanti, ma erano solo in una fase embrionale.

In un’intervista più recente, invece, è entrato nel dettaglio parlando dei progetti futuri di Bethesda. Secondo Howard la priorità è però di un altro titolo: si tratta di The Elder Scrolls 6, che è già in fase di pre-produzione e sarà rilasciato ampiamente per primo.

Dopo The Elder Scrolls 6, finalmente, toccherà a Fallout 5. Naturalmente questo significa che il titolo non è ancora neppure in pre-produzione, bensì ancora in una fase di studio e progettazione. Detto in parole povere, pur essendo nato, deve ancora venire sviluppato in tantissimi dettagli. Anche per questo non esistono trailer di Fallout 5 o screenshot e immagini del gioco: è troppo presto.

Quando esce Fallout 5? Ipotesi su console e date

Dovendo attendere prima Elder Scrolls 6, che dovrebbe uscire all’incirca nel 2023, e poi un’intera fase di sviluppo completo per il titolo successivo, non possiamo certo aspettarci il nuovo gioco in tempi brevi.

Dovranno indubbiamente passare altri anni anche dopo il 2023. Non ci sono in alcun modo indicazioni ufficiali su quanto tempo potrebbe trascorrere esattamente: si possono solo fare speculazioni e pensare ad almeno 2-3 anni aggiuntivi.

Restano tanti dubbi anche sulle console dove si potrà giocare il nuovo titolo. L’ipotesi principale è che verrà sviluppato per la moderna generazione videoludica, ossia quella che comprende PlayStation 5 e Xbox Serie X.

Sembra abbastanza difficile che si attenda addirittura il rilascio della generazione successiva, viste anche le basse scorte di console attuali come la Playstation 5. Nel frattempo non resta che aspettare e, se il nuovo gioco richiede ancora così tanto tempo, magari potremmo rivolgerci ad altri titoli per questa generazione, oppure far riferimento a quella precedente con console e giochi decisamente più economici.