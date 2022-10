Ghiotto regalo per gli appassionati FIFA 23 che potranno godere gratuitamente del pack FUT carte rare, messo a disposizione da Amazon e riservato agli abbonati Prime Gaming. Ecco di cosa si tratta e come riscattare le carte.

A partire dal 17 ottobre Amazon Prime Gaming offre un ghiotto regalo ai giocatori di FIFA 23, uno dei titoli più celebri ed amati da parte dei videogiocatori.

Il regalo è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra EA Sports ed Amazon Prime Gaming che, è proprio il caso di dirlo, hanno fatto squadra per deliziare i players dell’appassionante titolo videoludico.

EA Sport ed Amazon Prime Gaming, ricompense FIFA 23 a tutti gli abbonati

Amazon Prime Gaming, la divisione videoludica del colosso e-commerce, mette mensilmente a disposizione ricompense e regali relative ai giochi più popolari ed apprezzati come, per esempio, loot in-game di titoli a dir poco celebri come Fall Guys, League of Legends e l’imperituro Pokémon GO, solo per citarne alcuni.

E, questo mese, tocca a FIFA 23. Dal 17 ottobre infatti, a tutti gli abbonati Prime vengono offerte gratis dieci carte rare FIFA 23.

L’occasione è stata resa possibile dalla collaborazione nata tra EA Sport e, appunto, Amazon Prime Gaming.

FUT pack gratuito FIFA 23 con Amazon Prime Gaming, le tipologie di carte

L’appetibile pack di FIFA 23 comprende ben 10 carte giocatori rare. Vediamo più dettaglio quali sono le tipologie di carte gratuite che è possibile scaricare.

La prima carta giocatori FUT gratuita messa a disposizione fa parte della tipologia “rarità oro” che include sette carte di rarità superiore.

I players potranno inoltre scegliere anche tra due carte raggiungendo però un overall minimo di 81.

Per quanto riguarda invece le Player’s Pick i giocatori potranno scegliere tra 3 carte FUT e gli utenti avranno la possibilità di scegliere in maniera discrezionale quale tenere.

La carta presumibilmente più importante di tutte sarà quella di Kylian Mbappé e sarà, gioco-forza, quella tra le più rare in assoluto tra quelle proposte. Ma, la carta Mbappé potrà essere sfruttata ed utilizzata solamente un numero limitato di volte – 5 per la precisione, prima di diventare indisponibile e sparire dal team.

Come riscattare le Carte FUT FIFA 23

Il pack Prime FUT prevede anche 12 carte rare utilizzabili dagli abbonamenti a Prime Gaming. Ovviamente finalizzate a rendere il più forte possibile la propria squadra.

Ma come riscattare il pacchetto? Molto facile: basterà seguire questi pochi e semplici passi:

effettuare l’accesso a Prime Gaming utilizzando il proprio account Amazon;

una volta effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina dedicata alle ricompense FIFA 23

cliccare sul pacchetto del mese per riscattarlo

inserire il codice fornito su FIFA 23 o nella companion app

A questo punto dovrebbe essere possibile aprire il Prime Gaming Fut Pack esattamente come accade con tutti gli altri pacchetti ricompense che Prime Gaming mette mensilmente a disposizione.

Molto probabilmente, trattandosi appunto di ricompense mensili, ci si attendono nuovi Pack carte gratuiti nei mesi a venire.