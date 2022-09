Tra le mille novità che attendono i giocatori di FIFA 2023 troviamo anche la possibilità di giocare l'AFC Richmond, i Greyhounds della popolarissima serie TV "Ted Lasso", che prende il nome dell'iconico allenatore interpretato da Jason Sudeikis.

In questo articolo, esploreremo questa e altre novità in arrivo per FIFA 2023!

La quadra di Ted Lasso sarà giocabile su FIFA 2023

Sbarcherà ufficialmente su FIFA 2023 la squadra di “Ted Lasso”, ispirata alla squadra di calcio allenata dal popolare personaggio interpretato da Jason Sudeikis nella serie su Apple TV. Proprio così: la notizia è stata confermata dalle stesse Electronic Arts e Warner Bros Interactive Entertainment.

All’uscita della nuova edizione del gioco i giocatori potranno scegliere i Greyhounds – e giocare i relativi membri tra cui Dani Rojas, Jamie Tartt, Roy Kent e molti altri, interpretando proprio Ted Lasso nelle varie modalità di gioco.

Da come si evince nel trailer, si tratterà di un'esperienza davvero esclusiva per i fan dello show che potranno sbloccare divise e oggetti tifo, creare i manager e diversi altri contenuti dell’AFC Richmond in FIFA Ultimate Team e nei Pro Club, rendendo l’esperienza davvero esclusiva per i fan dello show.

Ted Lasso, interpretato da Jason Sudeikis, è il protagonista della serie omonima, che in pochissimo tempo ha raccolto fan di tutto il mondo e stupito la critica, vincendo Emmy e Golden Globe. Sudeikis è fan di FIFA, e si è dichiarato orgoglioso di vedersi rappresentato all’interno del titolo.

«Sono davvero fortunato e profondamente grato per aver vissuto molti momenti speciali nella mia carriera finora e considero questa esperienza tra le migliori. È un sogno che si avvera per me e il resto dei ragazzi. Non vediamo l'ora che i nostri fan abbiano l'opportunità di giocare con, giocare come, e anche giocare contro i loro personaggi preferiti dell'AFC Richmond»

Quando uscirà FIFA 2023?

L’uscita della nuova edizione di FIFA è prevista per il 30 settembre, come annunciato da Electronic Arts nelle scorse settimane, ed è molto probabile che la cover star di quest’anno sarà Kylian Mbappé.

La Web App e la Companion App di FIFA 2023

Tra le altre novità Fifa 23, troviamo anche l'uscita in questi giorni della Web App FUT 23 e la Companion App FUT 23 per Android e iOS.

In breve, l'app Web FIFA consente ai giocatori di gestire il proprio FIFA Ultimate Team a distanza, quindi senza bisogno di mettersi davanti alla console o al PC. A differenza della Companion App, la Web App non necessità di installazione, ed è pronta subito per l’utilizzo.

L'app Web ti consente di gestire il tuo FIFA 23 Ultimate Team, nonché di completare le sfide di costruzione della squadra (SBC) senza la necessità di avviare il gioco. Ancora più importante, però, sarai in grado di aprire i pacchetti FIFA Ultimate Team (FUT) e di acquistare e vendere giocatori sul mercato prima del lancio del gioco.

È un'ottima occasione per accaparrarsi un vantaggio su FIFA 23 Ultimate Team e può essere un ottimo modo per guadagnare monete FUT prima che il mercato impazzisca quando il gioco verrà lanciato il 30 settembre.

Poiché l'app Web FIFA 23 sostituirà l'app Web FIFA 22, il sito Web per accedere alla Web App dovrebbe rimanere esattamente lo stesso. Assicurati solo di essere sul sito Web giusto e ufficiale di EA, e che esso abbia l’estensione "https" davanti prima di inserire i tuoi dettagli.

Il sito web ufficiale riporta la dicitura FUT 23 Web App ed è completamente gratuita, quindi attenzione alle truffe!

Il community manager di Electronic Arts EA_rephii ha confermato alcuni importanti dettagli che i giocatori devono tenere a mente per accedere all'app Web FIFA 23. Quindi assicurati di seguire i dettagli di seguito o potresti non ottenere l'accesso:

Devi aver creato un club FUT in FIFA 22 e aver effettuato l'accesso a FUT 22 sulla tua piattaforma prima del 1 agosto 2022 per poter accedere in anteprima alle app Web e Companion di FUT 23.

Il tuo account FUT 22 deve essere un account attivo ed esistente – se hai eliminato il tuo club, non potrai accedere all’early access.