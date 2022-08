Ci siamo: torna anche quest’anno la Gaming Week, l’imperdibile evento targato Amazon dedicato a tutti gli amanti del settore videoludico. Che si tratti di esperti giocatori o di semplici amanti dei videogiochi alle prime armi, sul celebre ecommerce sarà disponibile una vastissima gamma di prodotti da gaming in offerta tra i quali scegliere quello che maggiormente rispetta i nostri canoni e…le nostre tasche!

Gaming Week Amazon: quando inizia e quanto dura

Prende il via proprio oggi 29 agosto la settimana Amazon dedicata ai videogiocatori ma, in realtà, l’evento durerà più di una settimana. La Amazon Gaming Week terminerà infatti il 9 settembre. Quasi due settimane di sconti e irrinunciabili occasioni per quanti vogliono acquistare un nuovo videogioco oppure rendere ancora più magica e confortevole l’esperienza videoludica ampliando e potenziando le proprie postazioni da gioco.

Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i desideri: dai pc da gaming alle console fino agli accessori per giocare da mobile e non solo.

Le imperdibili offerte della Gaming Week: com’è strutturata la proposta

Visionare le offerte è davvero semplicissimo: basta recarsi sulla pagina principale dell’evento dove è presente una prima selezione delle proposte e dei prodotti che spaziano dai mouse ai controller fino alle sedie da gaming, cuffie e moltissimo altro ancora.

Sconti e offerte sono poi ordinati per categorie:

offerte gaming per pc

offerte gaming console

offerte mobile gaming

altre offerte per i giocatori

tutte le offerte delle gaming week

Insomma, proposte allettanti con promozioni di sicuro interesse. Come sempre nel caso degli eventi Amazon dedicati agli sconti, è poi consigliato tenere giornalmente sotto controllo le offerte in quanto ne vengono aggiunte di continuo.

Amazon Gaming Week: il concorso per vincere fantastici premi

Parallelamente alla Games Week, è stato inoltre indetto un concorso che darà la possibilità di vincere uno dei premi messi in palio.

La partecipazione è a titolo completamente gratuito ed è sufficiente compilare l’apposito modulo fornendo nome, cognome, numero di telefono, indirizzo ed email. Occorre, ovviamente, essere in possesso di un account Amazon.

Si potrà partecipare dal 29 agosto al 9 settembre, esattamente la durata della Games Week Amazon mentre l’estrazione a sorte avverrà nelle 2 settimane successive. Ecco i premi messi in palio che i più fortunati potranno portarsi a casa (un solo premio per partecipante):