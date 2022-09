Con l’update 3.0 di Genshin sono state introdotte nuove aree, personaggi e così via, ma le sorprese non sono finite. Ecco le novità della 3.1, quando uscirà e l’anime sul gioco.

Dopo mesi e mesi di attesa, possiamo finalmente dire che le aspettative per quanto riguarda la nuova regione della 3.0 non sono state deluse: Sumeru, con le sue nuove aree, le nuove meccaniche di gioco, i nuovi personaggi e, soprattutto, la continuazione della storia principale, ha conquistato la maggior parte dei fan.

Già nella patch in corso sono state inserite delle novità notevoli su Genshin, a cominciare dal nuovo elemento dendro che ha portato all’introduzione di reazioni inedite fino ai nuovi personaggi giocabili, ma questo è solo l’inizio.

Vediamo dunque cosa ci dobbiamo aspettare di trovare nella versione 3.1 e qualche informazione sull’anime del gioco del quale tanto si parla ultimamente.

Le novità di Genshin Impact 3.1: uscita, banner, eventi

La livestream degli sviluppatori è andata in onda su Twitch e YouTube venerdì scorso 16 settembre ed è stata necessaria un’intera ora per poter raccontare tutte le novità in programma, che vedranno la luce mercoledì 28 settembre 2022, data di uscita della 3.1 e anniversario del gioco stesso.

Per quanto riguarda la storia ripartiremo da dove ci siamo fermati nella 3.0 e seguiremo i nostri eroi all’interno di una nuova area, un enorme e inesplorato deserto. Non possiamo non menzionare anche i nuovi eventi che daranno tante ricompense, in particolare il festival “Of Ballads and Brew” a Mondstadt ma anche Wind Chaser, Star Seeker’s Soujourn e Hyakunin Ikki.

Poi, ovviamente, si attendono con ansia i banner dei nuovi personaggi e le rerun di quelli più vecchi, a cominciare dalla prima parte in cui verranno introdotti Cyno e Candace e ritornerà anche Venti, mentre nella seconda parte sarà possibile ottenere Nilou come nuovo personaggio e Albedo, uno dei più vecchi del gioco.

L’anime di Genshin Impact in collaborazione con Ufotable

Sono tante le novità che hanno entusiasmato i fan durante la livestream di venerdì scorso, come ad esempio le 20 pull gratuite in occasione dell’anniversario del gioco oppure la possibilità di ottenere Collei gratis dopo il quarto piano dell’Abisso, e tra queste merita una menzione a parte l’anime ufficiale del gioco.

Purtroppo al momento non sappiamo ancora quando uscirà o quale sarà la trama, infatti da qui si possono prendere due strade: il progetto potrebbe basarsi sulla lore del gioco, dunque sulla storia in corso, oppure potrebbe essere una storia originale ambientata però nell’universo di Genshin Impact.

Dalle prime immagini che sono apparse durante il trailer, però, possiamo già aspettarci un grande successo, infatti lo studio di animazione con cui Genshin ha intrapreso questo “progetto a lungo termine” è Ufotable, nota casa di produzione di anime giapponesi di grande successo, tra cui Demon Slayer e Fate/Zero.

