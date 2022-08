Chi ha vissuto gli anni '80 ricorderà perfettamente alcuni dei giochi da tavolo che esploreremo oggi, e per i più giovani...ecco una carrellata di ciò che ci siamo persi!

Con il boom di Stranger Things in molti si sono fatti prendere da quella nostalgia di un’atmosfera familiare, in cui la frenesia degli smartphone non faceva ancora da padroni e le serate si animavano a suon di giochi da tavolo e Duran Duran.

Chi ha vissuto quel periodo, ricorderà perfettamente alcuni dei giochi da tavolo anni '80 che esploreremo oggi, ma per i più giovani… ecco una carrellata di ciò che ci siamo persi, e dobbiamo assolutamente recuperare!

Trivial Pursuit: quello originale arriva direttamente dagli anni '80

Per chi voleva sentirsi intelligente – o, almeno, più intelligente dei suoi avversari – Trivial Pursuit era un must. Inventato alla fine del 1979, Trivial Pursuit ha visto un successo planetario in pochissimo tempo, diventando uno dei giochi da tavolo anni '80 più conosciuti, a cui giochiamo anche oggi.

Grazie al suo schema a torta, e le infinite carte domanda, questo gioco ha portato il quiz a un nuovo livello. Con ogni tiro di dado, era possibile far impallidire anche il più rinomato professorone rispondendo a stranissime domande su storia, sport e cultura generale, scienza e natura e molto altro.

Senza contare che il gioco era espandibile virtualmente all’infinito, grazie all’acquisto di nuovi pack di carte domanda, i cui argomenti spaziavano dalla musica, allo spazio e tutto ciò che poteva essere trasformato in un tema da quiz!

Se hai una copia originale di questo gioco a casa, sappi che venderla non ti riempirà il portafoglio: su eBay va per circa 30€. Perché non rigiocarci?

Dark Tower: il gioco simil Dungeons&Dragons senza tutte le complicazioni

Lanciato nel 1981 dalla Milton Bradley, Dark Tower era uno di quei giochi sul filone di Dungeon&Dragons: ambientato in un mondo fantasy, con componenti di roleplaying, Dark Tower ha preso gli anni '80 per i capelloni.

A differenze di altri board games del tempo, Dark Tower era decisamente moderno: utilizzava elementi elettronici mischiandoli con una storyline fantasy medievale. Se eri un fan accanito di D&D, è molto probabile che tu abbia giocato anche a Dark Tower!

Ottime notizie se hai una copia di Dark Tower: potresti guadagnarci fino a 400€!

Hotel Tycoon: la sfida all'albergo più di lusso

Chi non ha mai giocato a Hotel? Hotel Tycoon è un gioco simile al Monopoly dove l’obiettivo è quello di creare i migliori alberghi al mondo e accaparrarsi più ospiti possibile. Il gioco può ospitare dai due a i 4 giocatori e una giocata dura in media 90 minuti.

Il classico gioco “rovina amicizie”, dove ciascun giocatore dovrà riuscire a costruire il proprio impero ostacolando nei modi più disparati i propri avversari. Proprio come nel Monopoly, guadagnerai soldi quando un giocatore si poserà sulla tua casella. Più di lusso sarà il tuo hotel, maggiore sarà la somma da sborsare!

Se hai una versione originale e ben tenuta di Hotel Tycoon, potresti rivenderla fino a 675€!

Indovina Chi: il gioco anni '80 preferito dai bambini

Un altro gioco lanciato dalla Milton Bradley: “Indovina Chi” è un classicone per tutta la famiglia, e uno dei preferiti dai bambini. Uscito nel 1982, questo gioco da tavolo compatto era il compagno di viaggio di tutte le famiglie durante le infinite trasferte estive.

Indovina Chi esiste ancora oggi, in mille versioni, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: riuscire a far abbassare tutte le tesserine all’avversario indovinando il personaggio che esse raffigurano. La parte più divertente erano sicuramente le domande più disparate per riuscire a vincere!

Sul mercato del vintage, Indovina Chi non va fortissimo... se hai una copia originale, potresti guardagnare fino a 30€.

Taboo: il gioco dei mimi 2.0 direttamente dagli anni '80

Le serate casalinghe tra gli anni 80 e 90 non erano le stesse senza una o due giocate a Taboo. Questo gioco da tavolo interattivo a squadre è stato ideato da Hasbro nel 1989, e il suo gameplay si basa sul riuscire a indovinare una parola misteriosa mentre il tuo compagno di squadra fa di tutto per spiegartela senza però usare i termini più comuni per descriverla.

Il problema? C’è solo un minuto per indovinarla, poi il round è perso!

Anche Taboo non va fortissimo sul mercato vintage... il massimo realizzabile con una copia originale è intorno ai 25€.

Dungeons&Dragons: il gioco anni '80 che abbiamo visto in Stranger Things

Sebbene Dungeons and Dragons sia stato ufficialmente lanciato nel 1974, è negli anni '80 che ha cominciato a prendere terreno in maniera significativa – vedasi, appunto, la saga di Stranger Things. Tra accuse di satanismo e istigazione alla violenza, Dungeons&Dragons si è in realtà fatto strada come uno dei giochi da tavolo più celebri, e popolarissimo ancora oggi.

Creata da Gary Gygax e Dave Arneson, la prima versione di D&D consisteva in un gioco di ruolo irresistibile a tema fantasy, estremamente personalizzabile e decisamente complesso a una prima occhiata. Tuttavia, il divertimento è assicurato!

Oggi esistono diverse versioni e ambientazioni, e i nerd da tutto il mondo riescono anche a incontrarsi online per giocate transcontinentali!