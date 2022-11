Così come d'abitudine, Epic Games Store ha presentato i giochi gratuiti che verranno proposti all'utenza a partire dalla prossima settimana, ovvero dal 17 novembre fino al 24.

Attualmente sulla nota piattaforma dedicata al gaming sono disponibili altri due giochi che, come è facile intuire, saranno reclamabili fino al 17 novembre.

Si tratta di Alba – A Wildlife Adventure, una coloratissima avventura sottotitolata in italiano che ha come focus principale l'ecologia e l'apprezzatissimo Shadow Tactics: Blades of the Shogun, uno strategico con forti componenti stealth, ambientato nel Giappone medievale.

Due giochi che, seppur molto diversi, meritano entrambi di essere riscattati.

Epic Store: i giochi gratis disponibili dal 17 novembre

Se i suddetti due titoli sono alquanto interessanti, non sono di certo da meno quelli della prossima settimana. Parliamo infatti di Dark Deity ed Evil Dead: The Game.

Nel primo caso parliamo di un GDR a turni bidimensionale, con una forte componente strategica e con uno stile grafico molto apprezzabile, pubblicato nel 2021 e sviluppato da Sword & Axe LLC.

Anche la trama risulta alquanto interessante, con un mondo (noto come Terrazael) che in seguito a una catastrofe è caduto nel caos. I grandi imperi del passato hanno lasciato spazio a sovrani meschini che dominano una terra caratterizzata da traditori e guerrafondai.

Il personaggio dovrà mettersi a capo di quattro allievi dell'Accademia militare di Sottoroggia per cercare di dare una svolta a questo mondo ormai decadente.

Evil Dead: The Game, dal canto suo, è un tie-in che si rifà all'indimenticabile saga di Evil Dead. Il titolo in questione, sviluppato da Saber Interactive e pubblicato lo scorso mese di maggio, ha raccolto recensioni piuttosto positive da appassionati e addetti ai lavori.

Evil Dead: The Game permette di immergersi nell'atmosfera della serie, dall'iconico Ash Williams a uno qualunque dei personaggi legati al franchise come:

Scotty

Lord Arthur

Kelly Maxwell.

Stiamo parlando di un survival horror da giocare in cooperativa o in modalità PVP che offre ritmi elevati e da una varietà di armi apprezzabile. Per gli amanti della serie, non possono ovviamente mancare fucili a canna corta, motoseghe e mannaie.

Epic Games Store e i giochi gratuiti

I giveaway di Epic Games Store sono ormai largamente riconosciuti dai videogiocatori. Nel corso dei mesi infatti, sono stati offerti dei titoli di tutto rispetto, sempre e comunque senza dover spendere un singolo euro.

Tra di essi figurano alcuni giochi indie dal grande successo, ma anche alcune produzioni di alto livello che hanno attirato un numero enorme di utenti su tale piattaforma.

L'iniziativa, così apprezzata dall'utenza, per essere sfruttata richiede solo avere a disposizione un account Epic Games attivo. Con il riscatto, è possibile legare il videogioco in questione al proprio account per sempre, potendolo poi scaricare e giocare con più calma.

Nonostante ciò va ricordato come esistono anche altre possibilità per chi vuole ottenere giochi gratis per PC.