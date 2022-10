Ogni volta una nuova sorpresa, ogni settimana nuovi giochi a costo completamente nullo. Anche in questa prima metà di ottobre Epic Games Store accontenta i gamer di tutti i gusti, regalando tre nuovi titoli a costo zero. Ma assicuratevi di prenderli prima della scadenza.

Ora che i giochi scaricabili gratuitamente sono diventati un'abitudine, non vediamo l'ora di scoprire ogni volta cosa c'è in serbo per chi ha voglia di provare nuovi videogame a costo zero. E in questo si specializza anche Epic Games Store, che con cadenza settimanale rende disponibili nuovi videogame gratis.

È il caso di questa prima metà di ottobre, in cui sono già stati svelati 3 giochi, distribuiti nelle prime due settimane del mese, tutti da scaricare. Vediamo di che si tratta, a chi sono adatti, e come prenderli in tempo prima che sfuggano - una volta terminato il periodo prestabilito, tornano a pagamento, quindi attenzione!

Come al solito i titoli gratis di Epic Games Store sono disponibili solo per PC (non su Playstation, Xbox o Nintendo Switch, anche quando i giochi sarebbero compatibili). Si possono scaricare dal sito ufficiale o direttamente dal client Epic.

Il platform heavy gothic metal: Rising Hell è gratis su Epic Games Store

Se non vi sono bastati i giochi gratis di Amazon Prime Gaming di ottobre, date una piacevole occhiata a quelli di Epic. Il primo della lista è scaricabile solo dal 6 al 13 ottobre, per la precisione fino alle ore 17:00 del 13. Si tratta di un videogioco uscito pochissimi anni fa, e il suo nome è Rising Hell.

Il titolo dovrebbe già preannunciarne le atmosfere, visto che dovremo risalire da un inferno in rapido e costante cambiamento, con ovviamente una lunghissima serie di mostri, creature e difficoltà sul nostro cammino. Sono elementi tipici di un platform con caratteristiche rogue "lite" a scorrimento prestabilito.

Tramite esplorazioni, acquisti e potenziamenti come da tradizione dei generi, il nostro cammino sarà alquanto complesso e dovremo padroneggiare un sistema di combattimento rapido, incalzante e fatto di sferzate e magie. La prontezza di riflessi sarà fondamentale così come la velocità di intuizione, è uno di quei giochi che creano abitudine e padronanza man mano che si dedica tempo.

A circondare un cammino fatto di lame, fuoco e boss, c'è un'atmosfera davvero unica basata su una combinazione audiovisiva in stile heavy metal. Le ambientazioni infernali si mescolano a una musica ricca di tensione, in livelli 2D dal sapore retro, con le tradizionali barre dell'energia residua e le simbologie un po' fantasy, un po' gotiche.

Se non vi basta un inferno, eccone due. Gratuito anche Slain: Back From Hell

Allo staff di Epic Store dev'essere piaciuto molto il tema infernale, forse perché ritenuto adatto al mese di ottobre con un halloween tutto "gaming" in arrivo. Anche il secondo gioco gratis di ottobre (sempre dal 6 alle 17:00 del 13 del mese) è ambientato negli inferi, e si intitola Slain: Back From Hell.

Anche qui siamo di fronte a un'ispirazione heavy metal, non c'è dubbio che la coppia sia stata scelta volontariamente, ma i due giochi non sono imparentati né sequel l'uno dell'altro. Potete giocarli liberamente in modo indipendente.

Con Slain: Back from Hell abbiamo un approccio un po' più metodico, più platform "vecchio stile" come un classico Cave Story. L'azione è meno frenetica (anche se comunque veloce), e anche le musiche e le atmosfere, pur trovandoci in cimiteri metal, sono un gradino sotto alla confusione del gioco precedente.

Per il resto, è pane per i denti degli amanti del genere: scorrimenti 2D, combattimenti con tanti mostri a schermo, ostacoli ardui da superare e come se non bastasse, temibili e mostruosi boss finali. Le atmosfere sono se possibile più "halloweenesche" dell'altro, maggiormente improntate all'horror che all'azione. Sarà comunissimo veder grondare sangue o assistere alla trasformazione in scheletro nell'ennesima morte del nostro difficile gameplay.

Non vi basta ancora? Oltre all'ultimo della lista qui sotto, ricordate che ci sono giochi inclusi anche con PlayStation in questo ottobre 2022.

Dal 13 ottobre è gratis il ritorno funky di ToeJam & Earl: Back in the Groove

Non molti ricorderanno i personaggi di ToeJam e Earl, poiché i tre titoli usciti in passato hanno ricevuto apprezzamenti notevoli, sì, ma più da una piccola nicchia di appassionati. Eppure, anche chi non li conosce potrebbe divertirsi con il loro ritorno in pieno stile funky.

In questo gioco, quasi un remake dell'originale uscito per Sega Genesis nel lontano 1991, vestiremo dei personaggi alieni caduti sulla Terra che hanno bisogno di ritrovare i pezzi della loro astronave fracassata. Pare sia l'unico modo per far ritorno al loro pianeta... e il nome è tutto un programma, perché si chiama Funkotron.

Come si può intuire è un titolo fortemente ironico, basato sul funky e sul "jam", in cui questi due buffi personaggi cercheranno più di farci ridere che di darci un gameplay elaborato. Il gioco consiste nell'esplorazione folle di alcuni luoghi alla ricerca dei pezzi, immersi tra pacchi che svelano il loro contenuto solo una volta aperti, PNG assurdi, minigiochi imprevedibili e tanto altro su questa traccia.

Un videogame di puro spasso e risate a partire dalla grafica, appositamente abbozzata anche nei disegni, con un sistema ad aumento di livello che potenzierà alcune capacità nel tempo. Sarà amato in particolare da chi vuole giocarci in gruppo: Back in the Groove svela il suo potenziale giocando con amici in locale oppure online (fino a 4 allo stesso tempo in questo caso), poiché crea dinamiche di squadra e soprattutto fa ridere in compagnia.

Il titolo, che è stato realizzato grazie a una raccolta fondi coinvolgenti i vecchi fan della serie, sarà disponibile a partire dal 13 ottobre e fino alle 17:00 del 20 ottobre, sempre tramite il sito ufficiale o il client Epic.