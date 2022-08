I titoli disponibili per smartphone sono tantissimi, e oggi vogliamo proporvi una selezione di quelli gratuiti: ecco alcuni giochi gratis per Android imperdibili, tra vecchie glorie e perle nascoste.

Videogames per tutti, PUBBLICATO: 2 ore fa

Gli smartphone con sistema operativo Android hanno accesso al Play Store, che contiene una vastissima selezione di app e, naturalmente, giochi. La maggior parte dei giocatori casuali col cellulare preferisce di gran lunga i titoli gratuiti.

La proposta è davvero molto ampia e variegata: quindi quali giochi scegliere?

Vogliamo darvi una mano con una selezione speciale dei migliori giochi gratis per Android, che includa alternative sia online che offline, e titoli sia classici e molto famosi (compresi quelli dedicati ai personaggi dei videogame), che meno conosciuti e tutti da scoprire.

Giochi gratis classici “Bubble” in stile Candy Crush

Se vi piace avere a che fare con dei livelli che non finiscono mai, facendo esplodere palline e bollicine sbloccando ogni volta un nuovo livello, forse il sotto-genere “Bubble” è proprio ciò che fa per voi. Ecco alcune ottime scelte:

Candy Crush Saga: il più famoso di tutti, giocato da milioni di utenti in tutto il mondo. Consiste nel creare combinazioni di coloratissime caramelle per risolvere livelli a enigma dalla difficoltà sempre crescente. Il gioco ha una longevità quasi infinita, visto che viene continuamente aggiornato con nuovi schemi da sbloccare ogni volta che si completa il precedente. Perfetto per chi non si stanca mai di usare lo stesso sistema.

Bubble Shooter - Sparabolle: in questo giochino potrete imitare il vecchio Puzzle Bobble (l’originale è a pagamento sul Play Store) per puntare un lanciatore su enormi gruppi di bolle colorate. Lanciate bolle di colore uguale su quelle già presenti per far esplodere e liberare la schermata, fino a rimuoverle tutte, ma attenti a non accumularne di colori diversi o non avrete più spazio. Anche questo contiene tantissimi livelli.

Bubble Witch Saga: il gioco classico con le bolle, come il precedente, ma con un’ambientazione più fantasiosa e intrigante, ricca di disegni simpatici e streghette che vi terranno compagnia. Consigliato a chi desidera qualcosa di più colorato e fumettistico al posto di una grafica standard e troppo simile a se stessa in ogni livello.

Giochi Android gratis attivi e con personaggi dei videogames

I titoli disponibili su Android sono capaci di accontentare tutti i gusti anche quando sono gratuiti. Vediamone qualche esempio, tra giochini iperattivi e personaggi famosi nel mondo videoludico.

Crash Bandicoot: on the Run e Super Mario RUN: questi due titoli fanno parte della categoria dei “Runner”, come il conosciutissimo Temple Run e con somiglianze con Subway Surfers. Il vostro obiettivo è correre sul percorso tracciato dal gioco e spostarvi a destra e sinistra per evitare ostacoli, saltando e raccogliendo oggetti. Ma questi due si distinguono per i loro personaggi iconici dei videogame e faranno piacere a tutti. Anche ai gamer più nostalgici delle console, magari nel ricordo dei vecchi GameBoy.

Jetpack Joyride: stavolta parliamo di un titolo a scorrimento orizzontale, in cui andare su e giù evitando ostacoli e raccogliendo oggetti. In tal caso, però, ci sarà anche bisogno di raccogliere numerosi potenziamenti e si potrà salire a bordo di veicoli davvero inaspettati! Uno dei giochi più simpaticamente confusionari disponibili.

Mario Kart Tour: Super Mario è sbarcato su smartphone anche con le sue classiche macchinine, il gioco è gratis ed è spassoso come al solito. Tra corse folli, scorciatoie, opzioni multiplayer e oggetti che colpiscono i vostri avversari, la rincorsa alle prime posizioni è anche sul cellulare.

UNO e Yu-Gi-Oh! Duel Links: per gli amanti delle carte c'è assai spazio sul Play Store. Che poi preferiate le semplici interazioni del party game UNO, o le complesse regole delle carte collezionabili di Yu-Gi-Oh!, troverete pane per i vostri denti (entrambi i giochi sono online contro altri giocatori reali).

Scoperte imperdibili e perle nascoste: i giochi gratis offline per Android

Prima di concludere, vogliamo indicarvi qualche gioco dal grande fascino che in pochi conoscono, sempre disponibili gratis per Android. Alcune perle nascoste che faranno piacere ai videogiocatori in cerca di avventure grafiche maggiormente curate e più “indie”. Inoltre sono giocabili offline, quindi anche senza connessione internet attiva.

Alto’s Adventure e Alto’s Odyssey. Sono due giochi, l’uno il seguito dell’altro ma con lo stesso gameplay, in cui comanderemo i movimenti di Alto, personaggio a bordo di una tavola da snowboard. I percorsi sono potenzialmente infiniti (si perde quando si cade male a terra), e l’obiettivo è discendere la montagna (o il deserto) e accumulare punti con grandi giravolte ed evoluzioni nell’aria, oltre ad evitare gli ostacoli. Il titolo è molto affascinante per le sue musiche delicate e ambientazioni estremamente ispirate, e sarà un modo per viaggiare giocando.

Oddmar. Si tratta di un gioco in stile platform, che imita in modo davvero efficace i titoli disponibili sulle console coi classici joypad. Questo grazie a un sistema di movimento facile da imparare, ma sufficientemente dinamico. Inoltre l’ambientazione vichinga, i disegni molto curati e la storia ben più che sufficiente lo rendono un’esperienza ottima per i videogiocatori da telefono.