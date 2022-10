Non c'è niente di meglio che vivere Halloween col gaming, e per giunta con delle offerte sul prezzo: Nintendo eShop propone alcuni titoli horror o perfetti per l'atmosfera a un costo davvero scontato.

C'è chi lo lega più al concetto di horror e chi, invece, preferisce una festa colorata, dai toni autunnali e con argomenti di mistero e ignoto. Tutto questo e tanto altro ancora è Halloween, così nel mondo reale come in quello virtuale dei videogiochi, dove abbiamo ampia scelta.

Il Nintendo eShop sembra aver accontentato tutti i fan della festività celtica, proponendo una serie di sconti esclusivi per il periodo. E così c'è vastissima scelta per Nintendo Switch, dagli horror più spiccati ai giochi a tema.

Vediamo quindi una selezione dei migliori giochi horror e in atmosfera Halloween proposti dall'eShop per Nintendo Switch: tutti appassionanti e tutti, naturalmente, in sconto!

Scheletri e atmosfera per Halloween, ecco Skul: The Hero Slayer in offerta sull'eShop

Il primo titolo della lista non è puramente un horror ma, come detto, accontenterà tutti coloro che vivono Halloween anche nella sua atmosfera fatta di mostriciattoli e piccoli spaventi. Innanzitutto il protagonista è uno scheletro, e in questo periodo chi è che non ama gli scheletri?

Skul: The Hero Slayer è un classico rogue-lite, tutto in 2D e a scorrimento orizzontale con una grafica dai sapori retrò e un'eccezionale impressione di atmosfera, tra fondali e musiche. Si tratta di un gioco dai ritmi frenetici e dall'alta velocità, in cui imparare a muovervi in scioltezza tra nemici sempre più numerosi e possenti, per superarli e arrivare a fine livello. E naturalmente, intorno c'è una trama curata che vi accompagnerà nell'avanzamento.

Il gioco vi incoraggia a "perdere la testa" e non sta mentendo: cambiando il teschio che sta sulla cima del nostro scheletro, il personaggio muterà completamente la sua identità anche a livello di caratteristiche di gioco, variando il suo stile di combattimento e le sue abilità uniche. Questo dà vita a oltre 100 personaggi giocabili da accumulare durante l'avventura, e non è semplice saperli padroneggiare tutti.

Infatti, seppur appaia semplice nel suo sistema di lotte e progressione, e seppure si riesca a padroneggiare i comandi di base in poco tempo, Skul vi invita a giocarci ancora e ancora. Dovrete riuscire a gestire bene tutte le trasformazioni, e diventare sempre più forti a livello di progresso e potenziamento, per scovare tutti i segreti nascosti e sconfiggere tutti i nemici. Diversi obiettivi sono raggiungibili solo dopo tante ore di gioco - e questo è un bene.

Vi attira tutto ciò? Bene, perché potete avere Skul: The Hero Slayer col 35% di sconto fino al 27 ottobre, cioè a 11 euro circa al posto di 17 euro.

Sconto del 92% su Nintendo eShop per l'horror psicologico (ed economico) Syndrome

A far quasi paura su questo secondo videogame è lo sconto, addirittura del 92% solo fino al 9 novembre. Syndrome è un videogame horror ricco d'ansia, oggi disponibile a soli 1,99 euro invece dei 24,99 di listino. Certo, non aspettatevi un titolo in grado di soddisfarvi per settimane, ma fa per voi se cercate l'acquisto a basso costo per qualche serata di gameplay di terrore.

Syndrome propone un'ambientazione che nel tempo è diventata quasi classica: vi ritrovate soli su una nave spaziale abbandonata, apparentemente deserta, dopo esservi destati dal sonno criogenico. Sembra tutto fin troppo silenzioso, e il motivo è che in realtà una presenza terrificante sta uccidendo tutto l'equipaggio.

Tra combattimento e sopravvivenza con poche risorse a disposizione, Syndrome vi obbligherà a restare nell'ombra e fare mosse accurate, attendendo per evitare i nemici o scagliare un singolo proiettile decisivo; e in questi passaggi così flemmatici, saprà sorprendervi con un jumpscare horror e con una componente psicologica: una strana voce vi parlerà nella testa, e non sapete di chi fidarvi.

L'ideale, insomma, da alternare alla visione dei film e serie TV in streaming più terrificanti del periodo.

Per Halloween arriva anche Resident Evil su eShop: oltre il 50% di sconto

Tra tanti giochi nuovi e da provare, c'è anche chi vuole soltanto il meglio del genere horror. Ed è rappresentato ovviamente da Resident Evil, capostipite che da ormai oltre un ventennio ci accompagna nel mondo del terrore. Volevate un gioco per Halloween che vi facesse tremare di paura? Beh, questa è un'intera saga!

Nintendo eShop ci propone tutta la serie di Resident Evil disponibili per Switch in sconto per questo periodo speciale. Il remake in HD del primo storico gioco di Raccoon City e anche i capitoli 4, 5 e 6 sono tutti proposti all'ottimo prezzo di 9,99 euro (50% di sconto), solo fino al 16 novembre prossimo. Stesso prezzo e stessa scadenza per Resident Evil 0, il prequel della storia.

Ma c'è spazio anche per Resident Evil Revelations e Revelations 2, sottogruppo della serie che esplica alcune trame non completate nei capitoli principali. Entrambi sono disponibili con il gigantesco 68% di sconto, ossia 7,99 euro al posto di 24,99, per chi vuole conoscere fin nel profondo tutta la storia del brand.

Un ottimo survival horror: Alien Isolation è scontato per Halloween

Diamo spazio infine anche al genere dei survival horror, che ben si accompagnano ad Halloween per la loro tendenza ad accrescere la tensione in cerca della sopravvivenza. E un ottimo esempio sul tema è Alien: Isolation.

Si tratta di un titolo in prima persona successivo agli eventi del primo Alien (ma precedente a "Scontro finale"), in cui ci troveremo ancora una volta su una stazione spaziale. E dovremo sfuggire a uno Xenomorfo, che nel gioco non può essere sconfitto, e che continuerà a dare la caccia al nostro personaggio - Amanda - adattandosi ai suoi movimenti e rincorrendola per tutto il tempo.

Si tratta di un vero e proprio gioco Stealth in cui è fondamentale sapersi nascondere, far disperdere le proprie tracce, distruggere i nemici diversi dallo Xenomorfo ma con tattica e strategia adatti alla situazione di sopravvivenza. Perché l'obiettivo con l'alieno nei paraggi, una volta scoperti diversi segreti della trama, è soltanto sopravvivere e se possibile trovare una via di fuga.

I suoni acuti e pervasivi del gioco, l'atmosfera silenziosa ma ricolma di pericolo e morte, la sensazione di essere soli contro i nemici e soprattutto contro lo Xenomorfo incontrastabile, rendono Alien: Isolation il gioco perfetto per chi da Halloween cerca l'ansia pura. E potete averlo per Switch dal Nintendo eShop con un buon 25% di sconto, cioè per 15 euro invece che 20.