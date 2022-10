Con Halloween alle porte, è d’uopo iniziare un gameplay pauroso per entrare nello spirito giusto aspettando la notte più spaventosa dell’anno.

In commercio esistono diversi titoli, ma solo i migliori hanno fatto la storia. Ecco i tre migliori videogiochi horror per PS4 che saranno causa di interminabili notti insonni… ma anche di un divertimento pazzesco!

Migliori giochi a tema horror per Play Station 4

Resident Evil: patriarca del survival horror con un revival inaspettato

Come poteva mancare in questa lista la serie horror videoludica più celebre e giocata di sempre. È difficile scegliere un titolo specifico, quindi ne menzioneremo alcuni tra i più spaventosi e geniali usciti sotto dai prolifici sviluppatori di Capcom.

Sia Resident Evil che Resident Evil 2 si portano benissimo i loro anni ancora oggi – anche grazie ai remake che hanno contribuito a immortalarli e ad amplificarne l’architettura unica e il gore tanto amato dagli appassionati, seppur rimanendo fedeli ai titoli originali.

Il primo Resident Evil – e i successivi sequel – sono probabilmente i pionieri del genere survival come lo conosciamo oggi.

Per PS4, il titolo migliore oggi è Resident Evil 7: Biohazard. Una vera boccata d’aria fresca per gli appassionati della serie, che hanno finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo dopo un Resident Evil 5 davvero a basso profilo rispetto alle aspettative.

Capcom ha deciso di ascoltare i disperati appelli dei propri fan offrendo finalmente un titolo davvero survival horror mandando il protagonista – Ethan – in una terribile odissea che ricorda tanto le sensazioni di The Shining unite a “Non aprite quella porta”.

Un’esperienza terrificante dall’inizio alla fine, che peraltro fa da apripista ad un altro sorprendente sequel – Resident Evil Village. Quest’ultimo, però, è più pensato per gli appassionati dell’azione che del survival.

Visage: jumpscare a gogo

Visage è un titolo indie, in prima persona e a tema horror psicologico, decisamente non consigliato ai deboli di stomaco.

Sviluppato da Sadsquare Studios nel 2020, il giocatore impersonerà Dwayne Anderson, ed esplorerà una residenza estremamente bizzarra che cela un passato oscuro. Il gioco, in sé, ricorda molto le dinamiche di Silent Hill, il che non fa che aggiungere punti a un titolo già di per sé interessantissimo.

Al contrario di altri titoli survival che lasciano al giocatore un po’ di respiro tra un orrore e l’altro, Visage non offre questa opportunità. Non è per tutti, anche perché sfrutta molto la tecnica del jumpscare insieme ad altri elementi horror che lo rendono un’esperienza davvero traumatica.

Dead Space: massacro in salsa sci-fi

Per gli appassionati dello sci-fi e dell’horror, Dead Space è bingo. Un’astronave abbandonata e apparentemente silenziosa, in cui però si celano pericoli ovunque. Qui, il merito va all’atmosfera e alla suspance che Dead Space riesce a creare.

Il giocatore impersonerà Isaac Clarke, alla ricerca della sua fidanzata scomparsa in una nave spaziale apparentemente abbandonata. Ma, naturalmente, di abbandonato non c’è proprio nulla. Invece di fuggire dai pericoli, Dead Space è basato sul combattimento, elemento che lo rende unico nel suo genere.

Un bagno di sangue indimenticabile che però riesce nel contempo a inquietare come solo un survival riesce a fare. A lunga distanza dalla top chart troviamo anche Dead Space 2 e 3, non perché non siano titoli di qualità, ma più che altro per la loro componente action che fa ombra a quella horror.

Altre menzioni d'onore

The Vanishing Of Ethan Carter, horror game open world per chi ama risolvere misteri ed essere terrorizzato da entità aberranti nel frattempo

Hellblade: Senua's Sacrifice, horror psicologico a tema celtico, sanguinolento al punto giusto e disturbante quanto basta

Layers Of Fear, un viaggio nella mente di un pittore folle la cui paranoia è capace di generare orrori di lovecraftiana memoria

Until Dawn, altro capolavoro unico nel suo genere, che segue la storia di un gruppo di campeggiatori inseguiti da entità inquietanti e dal passato desolante

LEGGI ANCHE: Videogiochi horror: 6 imperdibili titoli per chi ama il brivido