Anche in piena estate c’è grande attesa per i nuovi titoli più popolari: ecco i giochi in uscita ad agosto 2022 per varie piattaforme come PS5, Xbox e PC con Steam.

L’estate è un periodo caldo non solo per le temperature, ma anche per le uscite videoludiche. Come ogni mese si rinnovano gli arrivi di numerosi videogiochi pronti a rendere ancor più roventi i pomeriggi dei gamer più incalliti.

Vi presentiamo perciò una carrellata delle uscite di agosto che coinvolge tutte le piattaforme più famose: PlayStation 4 e 5, Xbox e PC, quest'ultimo soprattutto tramite il client di distribuzione e download Steam.

C'è una minoranza di videogames esclusivi per le rispettive piattaforme, ma questo mese i migliori saranno condivisi tra almeno un paio di console. Ecco quindi i giochi in uscita ad agosto 2022 che proprio non vorrete perdervi.

Giochi di agosto 2022 su PC

I gamers da computer troveranno ottima soddisfazione con un’uscita molto attesa per questa piattaforma. Si tratta di Marvel’s Spider-Man, uscito dapprima nel 2018 per PS4 e poi nel 2020 per PS5.

Oggi, il titolo di uno dei più celebri supereroi della storia sbarca anche su PC Windows, con disponibilità anche su Steam. La data di rilascio ufficiale è il 12 agosto 2022, per rivivere le avventure tra grattacieli e ragnatele che molti videogiocatori hanno già provato sulle console Sony.

Tutti gli altri titoli in uscita del mese sono condivisi tra il PC e almeno un’altra piattaforma, come d’abitudine in questo ambiente. Da notare almeno due titoli che risulteranno esclusivi dell’una o l’altra console: Fallen Angel (in coabitazione con Nintendo Switch), previsto per il 19 agosto, e Immortality (insieme all’uscita per Xbox), da rilasciare il 30.

Giochi di agosto esclusivi per Nintendo Switch e Xbox

Come appena accennato, l’unica esclusiva della console Nintendo sarà Fallen Angel, disponibile dal 19 agosto di questo mese.

La sua attrattiva è una spiccatissima componente nostalgica. Si tratta infatti di un gioco di ruolo d’azione, con classici potenziamenti di armi e statistiche e movimenti 2D, realizzato con grafica retrò. Il sapore è quello dei titoli a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 che hanno saputo farci sognare avendo a disposizione solo un ammasso di pixel.

Una sola esclusiva anche per Xbox, di cui abbiamo già parlato nell’approfondimento sui titoli gratuiti tramite Netflix. Trattasi di Immortality, avventura grafica non convenzionale in cui indagare sulla vita di un’attrice scomparsa, attraverso spezzoni dei suoi film passati.

Il gioco è firmato Sam Barlow e in realtà avrebbe dovuto essere rilasciato già a luglio, ma ha subito dei rinvii fino al 30 agosto 2022.

I giochi di agosto 2022 più imprevedibili

Tante le novità di agosto, ma alcune sono decisamente più uniche di altre.

Il 9 agosto esce un curioso simulatore chiamato Two Point Campus, in cui verrà chiesto ai giocatori di costruire un campus universitario. Seguito di uno spassoso titolo simile chiamato Two Point Hospital, anche qui non mancheranno funzionalità imprevedibili che creeranno un mix tra la sapiente simulazione di business e la follia di alcune componenti.

Altrettanto unico è Cult of The Lamb, in rilascio il giorno 11. La grafica è simpatica e "cartoonesca", fatta di animaletti, ma che non inganni: si parla di misteriosi culti e pericolosi falsi profeti! Naturalmente, anche in chiave comica.

In questo roguelike non avremo solo la classica componente di equipaggiamento armi, attacchi e nuove mosse, ma anche diversi minigiochi e attività che arricchiranno un’esplorazione molto varia, che promette tra l'altro di avere un mondo ampio e soddisfacente.

Giochi di agosto 2022 per PS4, PS5 e altre piattaforme: i più attesi

Le uscite multipiattaforma del mese sono a dir poco succose. PlayStation non avrà alcuna esclusiva questo mese, ma crescono tantissimo i titoli disponibili. Vediamo quelli indubbiamente più attesi.

Il 18 agosto esce, unicamente per console di ultima generazione (quindi solo Xbox Series X e PlayStation 5) il nuovo titolo Thymesia. Un gioco di ruolo di grande azione, decisamente più moderno di quello esaminato prima, con tradizionali movimenti 3D a tutto schermo e attacchi spettacolari in una cornice a dir poco dark.

Il 23 segna il ritorno di Saints Row sia per la vecchia che per la nuova generazione; sono quindi incluse PC, PS4, PS5, Xbox Series X e Series One, ma non Nintendo Switch. Anche in questo reboot si farà il pieno di esplorazione, armi e criminalità varie, con la solita grande attenzione alle trame e storie interne per arricchire l’esperienza videoludica.

Il 26 del mese è la data di molti nuovi rilasci. Per i nostalgici appassionati della mitica pallina gialla, c’è il remake Pac-Man World Re-Pac, anche su Switch oltre che PlayStation e Xbox. Gli amanti dei giochi di ruolo in perfetto stile giapponese aggiungeranno invece lo spinoff di Shin Megami Tensei: si tratta di Soul Hackers 2 (non disponibile su Switch).

E infine da segnalare il 30 del mese per sole console New-gen il sequel di un’altra icona. Parliamo di Destroy All Humans 2: Reprobed, dove la distruzione completa della specie umana sulla Terra sarà vista in chiave decisamente comica e irresistibile.

Insomma, il carico di titoli inediti è così ampio che soddisferà sia chi possiede una console di ultima generazione, sia chi si rivolge a un mercato più economico.