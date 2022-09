Come ogni mese sono tanti i titoli per godersi appieno la console ammiraglia di Nintendo. Ecco i giochi in uscita per Nintendo Switch in questo inizio di autunno 2022.

Ogni mese si rinnova la scelta, già abbondante, riguardo la console per videogiochi su cui Nintendo ha puntato davvero tutto: la celebre Switch. La casa videoludica ha infatti rimpiazzato il vecchio dualismo tra console portatile e di casa, sostituendole con una sola, in grado di fare entrambe le cose.

Switch lavora infatti per due, rendendo possibile – e ad alti livelli – sia il gioco casalingo con collegamento al televisore, sia il gioco portatile usando il mega pad con schermo e i suoi piccoli pad laterali. Una vera rivoluzione che nessuno si aspettava.

E così ogni mese vediamo nuovi titoli dall'esperienza unica avvicendarsi su questa console. Ecco i giochi in uscita per Nintendo Switch in questo settembre 2022, per iniziare l'autunno all'insegna del videogaming di qualità.

Tra le uscite Switch di settembre, il sequel più atteso: Splatoon

Non si può negare che i fan Nintendo ricorderanno settembre 2022 come il momento d'uscita di uno dei sequel più attesi. La serie Splatoon, infatti, è tra quelle maggiormente amate su questa console, col suo sistema di gioco divertente, spassoso in gruppo e in singolo, e completamente originale, come a voler trovare una nuova serie gloriosa, non solo i classici Mario, Kirby, Pokémon.

Splatoon 3 uscirà il 9 settembre 2022 e non mancherà di farci sparare liquidi colorati e fluorescenti per conquistare la padronanza sul campo, da soli o con gli amici. È senza dubbio l'uscita Nintendo Switch migliore del mese – e include un sacco di novità.

Nuovi costumi e personalizzazioni per i personaggi polipeschi del gioco, nuove modalità in 4 contro 4, sfide online contro ordate di Salmonoidi e Octariani. Le avventure a Splatville, città nel paese di Splattonia, continueranno a divertire a tutto tondo.

Prossime uscite su Switch: due giochi per i fan degli anime

Nintendo è un'azienda giapponese, quindi non dobbiamo sorprenderci della buona quantità di collaborazioni per videogame sul mondo dell'animazione nipponica. I fan degli anime giapponesi, insomma, avranno di che cibarsi coi videogame di Switch.

Ce ne sono infatti due, entrambi a inizio mese. Uno è il picchiaduro in chiave comica JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, basato sulla celebre serie d'animazione Jojo's Bizarre Adventure. I peculiarissimi personaggi si daranno battaglia a schermo in un classico titolo di lotta 2D.

L'altro è invece tratto dall'anime di Made in Abyss, e si intitola Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness. Trattasi di un gioco di ruolo basato sulle battaglie in tempo reale, ma strapieno di oggetti, potenziamenti e ambientazioni affascinanti tratte dalla storia. Esplorarlo non sarà cosa breve, né semplice.

I due videogame saranno rilasciati lo stesso giorno, il 2 settembre.

Il 1° settembre esce Obles su Nintendo Switch

Un altro titolo in rilievo è Ooblets, un videogame del genere della simulazione in cui sviluppare una fattoria, interagire con animali e persone, accrescere i propri spazi e semplicemente, divertirsi.

È chiara la somiglianza con il conosciutissimo Animal Crossing, poiché anche qui dovremo rinforzare il legame con gli altri cittadini, costruire e migliorare gli edifici, e naturalmente prendere parte a un vasto numero di missioni e quest tra primarie e secondarie.

Innegabili le connessioni con Story of Seasons, ma c'è spazio anche per le similitudini coi celebri Pokémon: non mancano infatti funzioni di collezionismo di vari mostriciattoli e possibilità di sfida tra di essi, oltre a tanti interessanti minigiochi. Vi aspetta su console dal primo del mese, e chissà che non riesca a fare meglio di coloro da cui ha preso ispirazione, almeno in alcuni tratti.

Uscite Switch per lo sport: c'è NBA 2K23

Bisogns menzionare anche il comparto sportivo, che nel settembre 2022 di Switch si arricchisce con le emozioni della pallacanestro. Come ogni anno si rinnova l'appuntamento con il nuovissimo NBA 2K23.

Sponsor dell'anno è Micheal Jordan, con le sue Challenge all'interno del gioco. Se le promesse di realismo e coerenza con il vero sport vengono ogni anno riconfermate, non dimenticate che ci sono altre interessanti modalità, tra spacchettamenti e possibilità di scalare le classifiche online.

NBA 2K23 è infatti dotato di un fornito comparto per il multiplayer online e per la competitività, oltre che di stadi dall'aspetto colorato e futuristico che accontenteranno chi vuole provare un'esperienza nuova. Il titolo è atteso per il 9 di settembre.

Altri titoli in uscita a settembre su Switch

Vediamo cos'altro ci riserva settembre 2022 in casa Nintendo. Si approda di nuovo a Monkey Island con il sequel Return to Moneky Island, in uscita il 19 settembre, con le sue ambientazioni piratesche e cartoonesche. Il 2 è invece il turno di LEGO Brawls, che vedrà i leggendari mattoncini gialli sfidarsi a colpi di pugni e armi.

Il 13 settembre 2022 esce Little Orpheus, interessante titolo platform e avventura dalle atmosfere indie che ha riscontrato un discreto successo nella sua nicchia; il 15 settembre Foretales, gioco narrativo basato sulle carte dall'approccio davvero originale.

C'è spazio infine per una curiosità. Il 6 settembre sarà rilasciato su Nintendo Switch un gioco di nome TemTem, che al primo sguardo farà subito presente una cosa: sembra identico a Pokémon! Fin troppa l'ispirazione ai celebri mostriciattoli, tant'è che alcuni sembrano davvero identici, così come il modo di muoversi nella mappa, i metodi per interagire e combattere, e tanto altro… una sorta di copia carbone alternativa, che faticherà a farsi spazio in un mercato praticamente dominato dai Pokémon e dal loro infinito successo.

E se vi siete persi qualcosa, ricordate che già ad agosto sono usciti giochi molto interessanti per Nintendo Switch, come l'esclusiva Fallen Angel. Li abbiamo elencati tutti, collaborazioni multipiattaforma incluse, nell'elenco di agosto per tutte le console.