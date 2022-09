Giocare ai videogame a costo zero è possibile, perché oggi sono disponibili molti giochi per PC di ottimo livello completamente gratis: ecco quelli imperdibili da scaricare subito, anche senza abbonamento.

Col tempo il videogioco ha raggiunto il grado di una vera e propria esperienza sociale. Sono finiti i tempi in cui un videogiocatore si vergognava quasi di ammettere di esserlo, e magari veniva ostracizzato. Oggi giocare è motivo d'orgoglio – nonché di fama – per molti, e crea socialità.

Sarà anche per questo che l'universo videoludico si è sospinto sempre più verso la possibilità per tutti di giocare, anche senza sborsare il classico prezzo del disco. Oggi le aziende possono rientrare dei costi in molti modi (pubblicità, acquisti in-game facoltativi, merchandising, altri giochi), per cui propongono diversi videogame gratis.

E per PC ce ne sono davvero tanti: vediamo una selezione di alcuni titoli imperdibili da scaricare subito, gratuitamente, in pochi minuti, senza sforzo e senza costo.

Da sempre gratis su PC: League of Legends, il MOBA di Blizzard

Tra le primissime scelte dei gamer in forma gratuita c'è e c'è sempre stato League of Legends, ormai un mondo immenso fatto di decine e decine di personaggi (detti "campioni"), centinaia di skin e un gameplay solido ed equilibrato, oltre che vari progetti laterali come la serie animata e gli special.

League of Legends è sviluppato da Blizzard ed è un MOBA, ossia un Multiplayer Online Battle Arena. I giocatori si sfidano a squadre (di solito 5 contro 5, ma anche 3 contro 3) in una mappa ampia e ben intricata, che non nasconde solo luoghi in cui celare le proprie strategie, ma anche mostri per potenziarsi durante l'incontro.

L'obiettivo è sconfiggere il team avversario arrivando a distruggere le sue basi, e ciò si realizza con un complesso sistema di aumenti di livello che ricomincia da zero in ogni partita. Colpendo i nemici, sia umani che computerizzati, sarà possibile accrescere il proprio livello e acquistare armi, potenziare mosse, e stare pronti a sferrare l'attacco finale.

Il gioco è altamente strategico, le varianti sono tante, ed è necessaria conoscenza dei ruoli che comporranno la squadra. Per fortuna si impara giocando, e soprattutto è gratuito tramite il sito di Blizzard. Si possono acquistare contenuti aggiuntivi con soldi veri, ma sono puramente estetici.

Il più popolare tra i giovani: Fortnite

Cambiamo genere e andiamo in un Battle Royale decisamente più massivo, per partite fino a 100 giocatori contemporaneamente. Si tratta di Fortnite, sparatutto in terza persona che potremmo definire "non specializzato": qui non serve un'elevata esperienza per iniziare a giocare, è sufficiente imparare qualche comando classico del genere ed esercitarsi un po'.

La formula di Fortnite non è mai davvero cambiata, e ha fatto la sua fortuna tra i giovani: armi suddivise in alcune tipologie basilari, ma che ogni tanto ruotano con poche differenze; costruzioni basate sui materiali raccolti; oggetti di ogni genere; una mappa dalle stesse dimensioni, che si rinnova ogni stagione; elementi vari a colorarne l'ambiente e a fornire funzioni aggiuntive (guidare auto e aerei, interagire con la fauna e la flora, e via dicendo).

Raccogliere armi e oggetti per curarsi, così da andare alla ricerca degli avversari per stanarli e rubare loro le armi oppure nascondersi per aspettare che siano rimasti in pochi. Le strategie di Fortnite non saranno infinite ma il cuore del gioco è sempre uno: divertirsi.

È del tutto gratuito tramite il client di Epic Games, ed è cross-platform anche con le console. Anche qui gli unici acquisti sono estetici, ma se ne possono ottenere vari anche senza pagare nulla, solo giocando e vincendo, grazie al classico Pass Battaglia.

Sparare in prima persona: Counter Strike è glorioso e gratuito

Volete uno sparatutto, ma più serio, elaborato, e soprattutto con vista in prima persona? A esaudire i vostri desideri è senza dubbio Counter Strike: Global Offensive.

Si tratta di un titolo più tattico, dove sono ancor più rilevanti le capacità del giocatore in termini di velocità e precisione combinate: punta e spara più veloce del tuo avversario, perché se lui sa giocare, perdere è un attimo. Questo titolo è maggiormente orientato alla competitività, quindi per giocatori più pretenziosi.

Ma c'è spazio anche per altri ruoli, non si deve solo sparare: piazzare bombe, fare forza sulla strategia, far abboccare a un'esca… Le varietà di gioco non mancano. Lo sviluppa Valve ed è gratuito su Steam. Uno dei migliori da tanti anni.

Giochi di carte per PC gratis: HearthStone, Pokémon, Yu-Gi-Oh!

Cambiamo completamente mondo perché il gaming non è fatto solo di botte e sparatorie. C'è anche chi vuole rilassarsi, ad esempio con le carte da gioco, e qui vi portiamo 3 titoli in una volta sola, tutti gratis per PC.

Il primo è stato sviluppato apposta per essere un videogioco: è HearthStone di Blizzard, trae a piene mani dal mondo di League of Legends ed è strategico ma allo stesso tempo comico. Le carte si guadagnano giocando, anche se acquistarle dà un boost non indifferente a chi paga, quindi attenzione perché il divertimento può essere un po' minato.

Il secondo è il Gioco di Carte Pokémon Online, software a sé stante scaricabile dal sito ufficiale Pokémon senza alcun costo. Se sapete giocare alle carte di Pokémon vi tufferete nel mondo che amate, ma se non ne siete ancora in grado, tranquilli: il gioco vi guida passo dopo passo tramite esercitazioni e computer.

Per comporre un deck forte dovrete giocare molto e accumulare le tante bustine regalate dalle missioni, ma se siete appassionati di carte Pokémon anche nel mondo reale, sappiate che ogni busta fisica corrisponde a una busta online gratis tramite i codici nei pacchetti.

Per ultimo non si può non citare Yu-Gi-Oh!, gioco di carte celeberrimo e dalle regole intricate ma incredibilmente appassionante. Potete esplorarlo con gli applicativi ufficiali tramite PC, console o smartphone con il gioco Duel Links, che propone molte varietà di gioco anche impreviste, e assicura divertimento senza alcun costo aggiuntivo.

Il gioco casual per divertirsi gratis: Fall Guys

Chiudiamo con qualcosa di incredibilmente leggero ma al contempo super divertente, per chi vuole solo svagarsi al PC con titoli gratuiti. Non si può non menzionare Fall Guys, di Epic Games. Un titolo dall'atmosfera festosa in pieno stile party game, ma a grandissimi gruppi.

In Fall Guys impersonificherete uno strambo e colorato fagiolo che si sfida con altre decine e decine di fagioli contemporaneamente, per vincere delle sfide sullo stile di Takeshi's Castle: non cadere nella melma, arriva prima degli altri, evita gli ostacoli, e via dicendo.

È tutto gratis, gli acquisti sono relativi solo ai costumi, e la varietà di livelli vi assicurerà leggerezza per ore di gioco senza alcune pretese e, al contempo, pieni di risate. Vincere non è per nulla facile ma per nulla impossibile, visto che i comandi sono solo movimento, salto e trattenuta. Naturalmente si può giocare anche a squadre, e per giunta è cross-platform, per divertirsi con gli amici che usano le console.