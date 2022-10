É arrivato Gotham Knights, il nuovo videogioco che prosegue con la storia del Cavaliere Oscuro e dei suoi successori, ma è all’altezza delle aspettative? Scopriamolo in questa recensione.

I fan della DC che hanno assistito alla Opening Night Live della Gamescom 2022 sono stati accolti da una grande sorpresa: l’uscita anticipata di Gotham Knights, prevista prima per il 25 ottobre 2022 e successivamente spostata quattro giorni prima, al 21 ottobre.

La storia è particolare, poiché questa volta non interpretiamo il famoso supereroe Batman, bensì i suoi successori, Nightwing, Robin, Batgirl e Cappuccio Rosso, contro tanti nemici e tante novità, anche se a prima vista sembrano già esserci alcuni aspetti che possiamo considerare critici.

Vediamo dunque quali sono i punti di forza di Gotham Knights e cosa, invece, andrebbe migliorato.

Dall’open world alla modalità multiplayer: quali sono i problemi?

Partiamo prima di tutto da una meccanica fondamentale nei giochi open world: il fast travel. Infatti risulta essere piuttosto complicato raggiungere i vari punti della mappa e decisamente poco intuitivo, mentre la Batcycle rende troppo lento il passaggio da un luogo ad un altro, oltre che monotono.

Quella che invece doveva essere la grande novità per poter rendere il gioco più coinvolgente ha un po’ deluso le aspettative: parliamo della modalità multiplayer. Infatti la cooperazione tra giocatori non propone molte attività e meccaniche di base al momento, ma si può ancora sperare che vengano aggiunte col tempo.

Gli aspetti positivi e negativi di boss fight e nemici

Per quanto riguarda la modalità di combattimento, è necessario che vengano apportate delle modifiche prima di tutto per migliorare i vari tipi di attacchi (ad esempio gli attacchi a distanza) e poi anche per rendere il combattimento meno monotono e gli attacchi meno ripetitivi.

Certamente non tutti potrebbero pensarla in questo modo, anche perché i nemici sono molto interessanti, sia quelli che conosciamo già, tra cui Harley Quinn, Dr. Freeze e Clayface, ma anche i vari personaggi appartenenti alla Corte dei Gufi, dunque questa parte del gioco ha di sicuro molto potenziale.

La modalità grafica e il problema della risoluzione

Un altro aspetto che potrebbe creare problemi è anche il fatto che sarà possibile giocare il titolo a 60 fps solamente su PC, mentre per quanto riguarda PS5 e le varie console Xbox il limite è fissato, purtroppo, a 30 fps.

Questo è certamente un punto di debolezza poiché per le nuove generazioni ciò può essere considerato un limite notevole, inoltre possono sorgere diversi problemi riguardo la staticità e il rallentamento per l’esperienza di gioco, rendendola così molto meno fluida.

Storia e protagonisti, un fanservice riuscito

C’è da dire, però, che ci sono anche degli aspetti decisamente positivi di questo videogioco, a cominciare dalla storia stessa. Soprattutto nella prima parte, infatti, sa essere molto coinvolgente, portando il giocatore ad arrivare fino in fondo.

Un’altra caratteristica decisamente apprezzabile riguarda i personaggi giocabili, che possono essere intercambiati nel corso del gioco. Questo risulta essere davvero interessante, poiché i dialoghi e i filmati di giochi sono diversi da un personaggio all’altro, permettendoci di vivere esperienze differenti di volta in volta.

Infine, l’aspetto del fanservice può essere certamente attraente per gli amanti della serie, grazie alla quantità enorme di costumi ed armi disponibili, ulteriore motivo che rendono questo gioco degno di essere provato.