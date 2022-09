Duro colpo per la casa produttrice di GTA 6: un hacker ha diffuso in rete una consistente mole di informazioni sull'atteso nuovo titolo. Ecco cosa è successo e cosa si sa dell'autore del riscatto

Scuote il mondo videoludico la notizia dell’hackeraggio che ha avuto come oggetto il celeberrimo gioco GTA. Un attacco che potrebbe passare alla storia per l’ingente mole di dati e informazioni che sono state rese pubbliche.

Ecco che sta succedendo e cosa si sa dell'autore dell'attacco.

Che cosa è trapelato dallo spoiler

Nell’archivio digitale Pastebin - nel quale gli utenti possono caricare e condividere contenuti – ha fatto capolino quest’oggi un’impressionante mole di informazioni relative al famosissimo videogioco e non ci vuole molto ad immaginare la portata del danno che il leak potrebbe comportare. Gran parte dell’hype suscitato da GTA 6 è dovuto, oltre ovviamente alla qualità del videogioco in sé, anche dalle centellinate informazioni che sono state fornite nel corso degli anni.

Un’operazione senza precedenti quindi se si pensa che l’ultimo capitolo della famosissima saga, GTA 5, è uscito ormai 9 anni fa e che del prossimo GTA 6 non si conosce ancora nemmeno la data d’uscita. Anzi, in realtà, il titolo non ha mai avuto nemmeno conferma ufficiale da parte della casa madre produttrice, la Rockstar Games.

Ecco perché si sta parlando, non a caso, di leak del secolo.

Ma cosa è trapelato dallo spoiler? Ebbene, si parla di oltre 90 clip - e nemmeno di breve durata - relative alle primissime fasi di sviluppo del videogioco. E non solo. A quanto pare è stata resa nota anche parte del codice del gioco! I video del gameplay sono poi apparsi su Reddit, Twitter e Youtube, la veridicità dei quali è stata confermata dalla stessa Rockstar Games.

Dai video sono moltissime le informazioni trapelate, dalle ambientazioni ai personaggi. Alcune immagini rappresentano poi ciò che – in teoria – dovrebbero vedere i giocatori una volta aperto il gioco. Da quanto trapelato sembrerebbero confermati anche i due protagonisti principali, un uomo e una donna, esattamente come lasciavano intendere i rumors.

Il nuovo GTA 6 sembrerebbe essere ambientato a Vice City con diverse note di assonanza con la storia di Bonnie e Clyde con due protagonisti: una donna latinoamericana e un uomo apparentemente caucasico.

Dalla porzione di codice di gioco pubblicata, non è sfuggito ai più che sarà possibile guidare ogni qualsivoglia tipo di veicolo, sottomarini compresi.

L’identità dell’hacker e la presunta richiesta di riscatto

È per mano del giornalista di settore, Tom Henderson, che si è riusciti ad avere qualche informazione in più relativa all’identità “virtuale” dell’autore dell’hackeraggio. Henderson è infatti riuscito a recuperare dal dark web il nome dell’hacker che ha rivendicato il gesto, tale “teapotuberhacker”.

Non solo, l’hacker afferma che questo “potrebbe essere solo l’inizio e che potrebbe presto pubblicare il codice sorgente di GTA 5 e GTA6 e anche le build di test per GTA 6"

Sempre Henderson ha diffuso nel suo profilo twitter una conversazione tra un finto dipendente della Rockstar ed il presunto hacker dalle cui parole sembra emergere anche un tentativo di riscatto: l'hacker avrebbe pubblicato il materiale in suo possesso dopo il rifiuto di pagare da parte della società.

Ma, sulla reale identità dell’hacker, non ci sono al momento informazioni, se non quella del suo nome in codice.

