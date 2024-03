Apre in Italia l'hotel dedicato a giochi e videogiochi: camere colorate, console e tavoli

In Italia sta per aprire un hotel tutto dedicato ai videogiochi che spazia anche a giochi da tavolo, manga, libri e divertimento: ha camere coloratissime, un mucchio di console disponibili e naturalmente giochi di ogni genere.

Avete sempre sognato di trascorrere una vacanza immersi nel mondo dei giochi e videogame? Allora sappiate che sta per aprire un hotel che fa davvero al caso vostro: è tutto dedicato ai videogiochi, con ambienti coloratissimi e un mucchio di console e boardgame a completa disposizione, si trova in Italia ed è perfetto per una vacanza all'insegna del divertimento.

L'hotel dedicato ai videogiochi è in Italia: ecco dove e quando apre

Sorge in Emilia Romagna, per la precisione a Cervia (in Via Italia 98), il "The Match Hotel Cervia". È ideato e organizzato da Filippo e Perri Giacometti, giovani di 29 e 26 anni.

Come testimoniano sul sito web dell'albergo, Filippo e Perri sono figli di albergatori e hanno sempre lavorato in hotel, a contatto col pubblico. "Un bel giorno, i nostri genitori ci hanno detto che l’Hotel Madison aveva bisogno di una ventata d’aria nuova. E che stavolta toccava a noi", raccontano.

"Ci siamo guardati e ci siamo chiesti, e adesso che facciamo?". Invece delle solite "SPA, rooftop e piscine olimpioniche", hanno scelto di "creare a Cervia un Hotel per chi ama giocare e divertirsi".

Lo definiscono "L'hotel di Cervia per giovani patacca", termine che in romagnolo indica uno sciocco, ma in modo scherzoso e amichevole. L'albergo, non a caso, è indirizzato in particolare ai giovani, per creare un luogo "dove ci si diverte e dove non ci si prende troppo sul serio", chiosano i due fratelli.

Cosa c'è nell'hotel dei videogiochi di Cervia

L'albergo romagnolo include una "hall super cool", 9 camere nuove dedicate al gaming (chiamate "match") e 30 camere standard che erano già presenti (ma rinnovate). Cosa c'è di davvero speciale nell'hotel?

Già le foto parlano da sole: sia la hall sia le camere sono colorate con le tinte brillanti dei videogame e includono numerosi elementi d'arredo che richiamano alla gloriosa storia dei videogiochi. Spiccano le decorazioni sul pavimento a forma di Pac-Man (con tanto di pallina da mangiare), i divanetti a forma di tetramino e i mobiletti con i celebri quattro pulsanti della PlayStation.

Naturalmente la parte più forte è quella dei servizi. In ogni camera c'è almeno una TV a schermo piatto e relativa console con diversi videogame a disposizione.

Tra gli spazi comuni più belli, scopriamo:

• una Game Room di 20 metri dedicata ai videogiochi con diverse postazioni a console, attualmente otto

• una zona Free Boardgame per i giochi da tavolo , non solo quelli più celebri come Risiko e Monopoly, ma anche quelli per cultori del genere

• un Manga Corner dedicato alla lettura, non solo di manga giapponesi ma anche di fumetti e libri

Quando apre l'hotel dei videogiochi "The Match"

È quasi tutto pronto per l'apertura del "The Match", l'hotel a Cervia che farà felici gli amanti dei videogiochi. Sono attualmente in corso le ultime ristrutturazioni e gli ultimi lavori. Il sito indica che in futuro vi sorgeranno anche strutture sportive e vi avranno luogo feste, eventi e tornei di gioco.

Sbirciando la pagina delle prenotazioni, si scopre che l'hotel apre il 24 aprile 2024. A partire da quel giorno è possibile pernottare normalmente nelle diverse camere disponibili.

Al momento, si possono prenotare diverse camere dalla doppia alla quadrupla, spaziando per prezzi che vanno da meno di 70 euro a notte per l'Economy semplice fino ai 150 euro a notte per la Junior Suite "The Match", quindi dedicata al gaming e tra le più belle della struttura.